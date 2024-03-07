الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مضيف جوي يتواجد لأوقات طويلة خارج المملكة.. هل يُقطع حساب المواطن عنه؟

حساب المواطن - عملة - ريال
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يتواجد بعض المواطنين من المستحقين لدعم حساب المواطن خارج المملكة لأسباب مختلفة، قد يكون من بينها الدراسة أو العمل أو المرض وغيرها من الأسباب.

انقطاع حساب المواطن بسبب التواجد خارج المملكة للعمل

وفي هذا الإطار، يقول أحد المواطنين إنه يعمل مضيفًا جويًا، وبحكم عمله هذا يتواجد لأوقات طويلة خارج المملكة، مما يؤدي إلى انقطاع الدعم وفي بعض الشهور نقص في الدفعات؟.
وقال حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا".
وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، سواء بشكل متواصل أو متقطع، يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".


أهلية الدورة 76 من حساب المواطن

وصدرت الأحد نتائج الأهلية للدورة 76 (شهر مارس 2024)، وللتحقق منها يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج عبر الرابط التالي: 
App Store
Google Play
ويمكنك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيس أو التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية. 


كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
- الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
- الدخول على دراسة الأهلية. 
- الضغط على تقديم اعتراض.
- طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

اغتنم الفرصة.. رابط وطريقة التقديم بالمسابقة الوظيفية في الجامعة الإسلامية

قدم الآن.. 140 وظيفة بشركة المياه الوطنية لحملة الثانوية فأعلى

عاجل.. 12 خطوة للوصول لخدمات المقيمين داخل المملكة عبر خدمة تواصل في أبشر

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري: استمرار الدعم متعلق بهذا الشرط

عاجل.. حساب المواطن لشهر مارس.. كم يومًا تبقى على إيداع الدفعة 76 ؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - عملة - ريال 8:33 ص الأحد، 11 فبراير 2024

بعد ساعات من بدء الإيداع.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 3:01 ص السبت، 10 فبراير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح أسباب خصم مبالغ من الدعم لبعض الأشخاص

حساب المواطن 8:06 م الجمعة، 09 فبراير 2024

عاجل.. قبل 48 ساعة من الإيداع.. ماذا تعني هذه العبارة في حساب المواطن؟

حساب المواطن - ريال 7:09 م الجمعة، 09 فبراير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح طريقة إضافة التابعين عند طلاق الزوجة وزواجها من آخر