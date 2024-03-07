مضيف جوي يتواجد لأوقات طويلة خارج المملكة.. هل يُقطع حساب المواطن عنه؟

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يتواجد بعض المواطنين من المستحقين لدعم حساب المواطن خارج المملكة لأسباب مختلفة، قد يكون من بينها الدراسة أو العمل أو المرض وغيرها من الأسباب.





انقطاع حساب المواطن بسبب التواجد خارج المملكة للعمل



وعليكم السلام، يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوم، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 6, 2024

أهلية الدورة 76 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

