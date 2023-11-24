مصاب بجلطة ومتزوج من اثنتين.. هل يمكن تسجيل أحدهما كمستفيد رئيس في حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن الحالات التي يتم فيها الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.

وقال عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب)". اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على استفسار حول رب أسرة مصاب بجلطة وفاقد الأهلية من ناحية العقل، وهناك تقرير يثبت أنه مصاب بجلطة وأمراض أخرى، ومتزوج من اثنتين، فهل تستطيع الزوجة الثانية تسجيل نفسها هي وأبناءها فقط، على أن يكون رب الأسرة فاقد الأهلية مع الزوجة الأولى وأبنائها؟



اهلا بك،بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( متزوجة من غير سعودي ، عائلة سجين ، عائلة فاقد الاهلية ، زوجها غائب )وارفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة ،وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 24, 2023

حالات تسجيل المتزوجة في البرنامج كمستفيد رئيس



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن

