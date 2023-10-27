مشمول بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)". اضافة اعلان

وأرفقت في ردها رابط الدخول إلى المنصة: (اضغط هنا) .









في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)

،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي :

شاكرين لك. أهلا بك ,في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي : https://t.co/bIA7O1ot8U شاكرين لك. October 26, 2023



معرفة سبب عدم الأهلية

أما فيما يتعلق بمعرفة سبب عدم الأهلية، فيمكن الدخول إلى المنصة الإلكترونية (اضغط هنا):

بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي واستعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.



يمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية :

بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية

،، شاكرين لك أهلاً بك ، عبداللهيمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية،، شاكرين لك October 27, 2023





شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



الزيادة الجديدة



-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك. ويتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين عادة في بداية كل شهر ميلادي.وتشمل الدفعة القادمة (23)، تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من 01/11/2023م، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.وأضافت: "وسيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال".وشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لايتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال، وفق تصريح سابق للمتحدث باسم الوزارة.وأعلن المتحدث باسم الوزارة في تصريحات سابقة، أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 2023/11/1م.وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.