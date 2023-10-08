مشمولاً الدعم الإضافي.. تعرف على موعد صرف حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 71- شهر أكتوبر، وذلك في أعقاب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامح وتمديد الدعم الإضافي لمدة 3 شهور إضافية. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 71 بتاريخ "10 أكتوبر"، الموافق بعد غد الثلاثاء.



يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 71 بتاريخ "10 أكتوبر" ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 8, 2023

أهلية الدفعة 71



استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

