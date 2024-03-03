مسجّل كتابع في الضمان وفي حساب المواطن مستقل.. هل يؤثر على الدعم؟

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قال حساب المواطن، إنه يتعين الإبقاء على نفس توصيف "التابع" في نظام الضمان الاجتماعي عند التسجيل في برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين مسجل كتابع في الضمان ومسجل في حساب المواطن مستقل، وما إذا كان له تأثير على الدعم.

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كنت مسجلاً كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن".



أهلاً بك ، في حال كنت مسجل كتابع في برنامج الضمان الإجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 3, 2024

تسجيل التابعين في حساب المواطن



طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

