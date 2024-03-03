مسجّل كتابع في الضمان وفي حساب المواطن مستقل.. هل يؤثر على الدعم؟

قال حساب المواطن، إنه يتعين الإبقاء على نفس توصيف "التابع" في نظام الضمان الاجتماعي عند التسجيل في برنامج الدعم.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين مسجل كتابع في الضمان ومسجل في حساب المواطن مستقل، وما إذا كان له تأثير على الدعم.
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كنت مسجلاً كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن".
أهلاً بك ، في حال كنت مسجل كتابع في برنامج الضمان الإجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 3, 2024
تسجيل التابعين في حساب المواطن ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.
ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.
طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن-الدخول إلى حساب المواطن باسم المستخدم وكلمة المرور ( من هنا).
-انقر على أيقونة تفاصيل الطلب الظاهرة على الشاشة.
-انقر على زر إضافة التابع الظاهر على الشاشة
-تحديد نوع التابع المراد إضافته
-تسجيل البيانات الخاصة بالتابع في المكان الظاهر على الشاشة
-تسجيل تاريخ ميلاد التابع
- انقر على أيقونة حفظ.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
0-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.