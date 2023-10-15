مستقل في الضمان الاجتماعي وتابع في حساب المواطن.. هل يؤثر؟

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أتاح حساب المواطن للفراد المسجل في الضمان الاجتماعي كمستقبل، التسجيل في برنامج الدعم بالصفة ذاتها.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كنت مسجلاً كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي بإمكانك التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل، مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب". اضافة اعلان

وأضاف: "ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك ( تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)".



في حال كنت مسجل كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي بإمكانك التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل مع ضرورة ارفاق مستندات اثبات الاستقلالية بإسم المتقدم بالطلب ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك ( تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات). — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 15, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

