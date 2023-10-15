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صحيفة تواصل الالكترونية

مستقل في الضمان الاجتماعي وتابع في حساب المواطن.. هل يؤثر؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أتاح حساب المواطن للفراد المسجل في الضمان الاجتماعي كمستقبل، التسجيل في برنامج الدعم بالصفة ذاتها.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كنت مسجلاً كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي بإمكانك التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل، مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".اضافة اعلان
وأضاف: "ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك ( تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)".

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص تسجيل المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم.
وقال البرنامج: "في حال كنت مسجلاً كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن".

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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