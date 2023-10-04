الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مستفيد يشكو تأخير إصدار الصكوك.. منصة إحكام تعلق

منصة إحكام
إحكام
أ أ
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شكا أحد مستفيدي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، من التأخر في البت في طلبات تملك العقارات وإصدار الصكوك.اضافة اعلان
وقال محمد اليامي في شكوى عبر حساب منصة إحكام في منصة إكس"أهم سؤال لم يتم الجواب عليه هو متى يتم إصدار الصكوك وهل هناك تاريخ محدد؟.

استكمال الإجراءات

وأجابت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، بقولها: “حياك الله، تعمل إحكام على دعم استكمال إجراءات إثبات الملكية العقارية وفق الشروط والضوابط، وسيتم التواصل معكم فور انتهاء الطلب من الدراسة النهائية”.

وفي وقت سابق، كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، عن الخطوات والمراحل التي تمر بها الطلبات المفدمة من جانب المستفيدين.
 
وأوضحت أنه يمكن للمستفيدين متابعة حالة الطلب حتى تتم معالجته، وذلك من خلال دخول المستفيد على حسابه عبر منصة "إحكام" واختيار أيقونة "طلباتي" لمتابعة الطلب والتحديث عليه.

إعادة فتح الطلبات أثناء مراجعتها


وأشارت إلى أنه لا يمكن إعادة فتح الطلبات أثناء مراجعتها، حيث تتم مراجعة الطلب، وبعد ذلك يتم إشعار المستفيد عبر حسابه في المنصة في حال وجود نقص بالمستندات أو الحاجة للتعديل على الطلب.

ولفتت إلى أنه بعد الموافقة على الطلب يتم الإعلان، وفي حال عدم وجود معارضة، تستكمل إجراءات الطلب لإصدار التوصيات واعتمادها.

صدور إعلان طلبات التملك عبر منصة إحكام 


ووفقًا لـ "إحكام"، فإن صدور إعلان طلبات التملك عبر منصة إحكام الإلكترونية لا يعني صدور التوصية النهائية بتملك العقار، وهو ضمن متطلبات قواعد النظر في طلبات تملك العقارات.

وأشارت إلى أن تحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلى إلكترونية خارج اختصاص لجان "إحكام"، وهو من اختصاص كتابات العدل.



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