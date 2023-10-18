مستفيد يريد حذف حسابه كتابع ورد سريع من حساب المواطن

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن كيفية حذف الحساب كتابع والتسجيل مجددا في حساب آخر.





رد سريع من حساب المواطن:

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تسكن مع شقيقها هل تستحق الدعم:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل أقدر إذا حذفت حسابي كمستفيد رئيسي أقدر أكون تابع مع الوالدة؟ أتمنى الرد بأسرع وقت".وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، وفي حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي : ⁦http://Portal.ca.gov.sa ".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن أخت توفي والدها وتعيش مع شقيقها وكيفية استحقاقها للدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " أختي يتيمة وساكنة معي.. هل أقدر أضيفها كتابع معي في حساب المواطن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" أهلا بك.. بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع مع رب الأسرة، نسعد بخدمتك".