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صحيفة تواصل الالكترونية

مستفيد يريد حذف حسابه كتابع ورد سريع من حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن كيفية حذف الحساب كتابع والتسجيل مجددا في حساب آخر.

رد سريع من حساب المواطن:

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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل أقدر إذا حذفت حسابي كمستفيد رئيسي أقدر أكون تابع مع الوالدة؟ أتمنى الرد بأسرع وقت".

وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، وفي حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي : ⁦http://Portal.ca.gov.sa ".

تسكن مع شقيقها هل تستحق الدعم:



أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن أخت توفي والدها وتعيش مع شقيقها وكيفية استحقاقها للدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " أختي يتيمة وساكنة معي.. هل أقدر أضيفها كتابع معي في حساب المواطن؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" أهلا بك.. بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع مع رب الأسرة، نسعد بخدمتك".

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