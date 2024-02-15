مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة

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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وصحية لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف الإدارية:
1- مصوّر فوتوغرافي:
- شهادة الثانوية العامة مع خبرة 3 سنوات.
- أو درجة الدبلوم (لا تشترط الخبرة).
2- أخصائي تموين أول:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
الوظائف الصحية:
1- منسق أبحاث التمريض السريرية.
2- ممرض مسجل.
3- أخصائي تمريض سريري.
4- مدرب سريري تمريض.
5- استشاري تأهيل.
طريقة التقديم على الوظائف:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا