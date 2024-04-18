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مستشفى قوى الأمن بالرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

قوى الأمن
أرشيفية
أ أ
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يعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى (ممثل التشريفات) لحملة الثانوية العامة  أو الدبلوم أو البكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

المؤهلات المطلوبة لوظائف مستشفى قوى الأمن:


- الثانوية العامة - مع خبرة 4 سنوات في مجال ذي صلة
- الدبلوم - مع خبرة سنتين في مجال ذي صلة
- درجة البكالوريوس - مع خبرة في مجال ذي صلة

المهارات المطلوبة:


- حل المشكلات ومهارات التعامل مع الآخرين بشكل جيد.
- مرنة وقابلة للتكيف وحيوية.
- واثق ومختص وشخصي.
- المعرفة الأساسية بنظرية وممارسات الإدارة.
- معرفة عملية ببروتوكول المستشفى.
- المعرفة بالميزانية.
- مهارات شفهية وكتابية جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية.

الوصف الوظيفي:


- مسؤول عن إدارة وتنظيم وتنسيق جميع عملاء البروتوكول.
- المتطلبات حسب الحاجة داخل المستشفى تحت إشراف مدير البروتوكول.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا

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