مستشفى قوى الأمن بالرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

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يعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى (ممثل التشريفات) لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس على النحو التالي:





المؤهلات المطلوبة لوظائف مستشفى قوى الأمن:



المهارات المطلوبة:



الوصف الوظيفي:



طريقة التقديم:

