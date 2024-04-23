الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

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مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
مستشفى الملك خالد التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظائف شاغرة بمسمى سائق (Driver) لحملة الثانوية العامة مع رخصة قيادة سارية المفعول للمركبات الثقيلة على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط لشغل الوظائف


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
- حاصل على شهادة الثانوية العامة.
- يحمل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.
- خبرة لاتقل عن سنة في العمل كسائق.
- خبرة لاتقل عن سنة في مجال الرعاية الصحية.

الوصف الوظيفي:


قيادة جميع أنواع المركبات (الخفيفة والثقيلة) بالإضافة إلى تولي الواجبات الخاصة التي يكلفه بها مدير القسم أو مدير الإدارة أو من ينوبهم عند الطلب.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا

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