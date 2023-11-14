مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف إدارية وصحية

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) في عدة تخصصات على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:



المؤهلات المطلوبة:



التخصصات المطلوبة:



نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:



طريقة التقديم:

