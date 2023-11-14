الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف إدارية وصحية

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
أ أ

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) في عدة تخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان
 

المسميات الوظيفية:

 
- أخصائي طب طوارئ (لا يشترط خبرة)
- مترجم
 

المؤهلات المطلوبة:

 
- البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:


 - الترجمة الانجليزية
- طب الطوارئ 
- أو مايعادلهم
 

نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:


مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك  حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.


طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: إضغط هنا

اقرأ أيضا

سكني
4:49 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

كيف تعرف استحقاقك عبر منصة سكني؟

حساب المواطن - التسجيل
4:04 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

توضيح عاجل.. كيفية تحديث الاسم في حساب المواطن

حساب المواطن
2:43 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس في حساب المواطن... 5 حالات تعرفي عليها

رواتب - راتب - ريال - وظائف
2:11 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 26 ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

اقرأ أيضا

بدل سكن ورعاية صحية.. مستشفى الملك فيصل يطرح عشرات الوظائف لهؤلاء

عاجل.. مواطنة تزوجت بأجنبي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يتم أثناء إدخال رقم الحساب

5 خطوات لاستقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند

شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف بمختلف التخصصات

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

stc 2:25 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

وزارة الاقتصاد والتخطيط 8:28 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

وزارة الطاقة 1:16 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزارة الطاقة تعلن عن 62 وظيفة شاغرة في مختلف المناطق

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 2:50 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

وظائف بــ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

اقرأ أيضا

برنامج ريف
9:22 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

برنامج ريف يوضح أفضل طريقة لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين

سالك
8:09 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي "سالك" في عدة تخصصات

حساب مواطن
8:08 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن عند إيقافه

التأمينات
7:51 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

هل يمكن توثيق العقود من خلال حساب المستفيد في التأمينات؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
6:00 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

غرامة 10,000 ريال.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني

أمطار المملكة
5:55 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

توقعات الأرصاد: انخفاض الحرارة بدءاً من الغد على هذه المناطق

أخبار السعودية
4:55 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء ووظائف براتب 26 ألف ريال

سكني
4:49 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

كيف تعرف استحقاقك عبر منصة سكني؟

F-5dW1GXMAEH3I0
4:38 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 13 قرارًا مهمًا

حساب المواطن - التسجيل
4:04 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

توضيح عاجل.. كيفية تحديث الاسم في حساب المواطن