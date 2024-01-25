الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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مستشار قانوني يوضح عقوبة تخويف زوار الأماكن العامة

النيابة العامة
عقوبة تخويف وايذاء زوار الأماكن العامة
أ أ
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أكد مستشار قانوني، أن النظام يُجرّم الحركات والأقوال التي فيها إساءة أو إضرار بالمتواجدين في الأماكن العامة، وفق لائحة الذوق العام.اضافة اعلان

تجريم الحركات والأقوال التي تضر بزوار الأماكن العامة

وأشار إلى أن المادة 1 من اللائحة تنص على: "لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر"، وفقا لـ "الوطن".
وقال المستشار القانوني والمحامي هشام الفرج: نص النظام الأساسي للحكم في المادة الـ11 منه على أن المجتمع السعودي يقوم على أساس الاعتصام بحبل الله، والتعاون على البر والتقوى.

منع كل ما يؤدي للفتنة والفرقة والانقسام

وأضاف، نصت المادة الـ12 أن "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام"، فتمنع الدولة كل ما يسبب الفتنة والفرقة وانقسام المجتمع السعودي.
وأوضح الفرج، أن من يقوم بتصوير هذه الحركات المسيئة المسببة للفرقة، والفتنة ومن يقوم بنشرها على نطاق واسع، فعقوبته تكون أشد ممن صدر منه الفعل دون نية التصوير والنشر.

السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال عقوبة الضرر

وقال إن المادة الـ3 من النظام نفسه تنص على أن من يقوم بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يعاقب بالسجن حتى سنة أو بالغرامة حتى 500 ألف ريال.
ونص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة الـ6 على أن من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، فيستحق السجن حتى 5 سنوات أو بالغرامة حتى 3 ملايين ريال.

نشر الأحكام في صحيفة محلية أو أكثر

ويجوز تضمين الحكم الصادر النص على النشر على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها.
مشددًا على الجميع عدم الإسهام في إنتاج ونشر ما من شأنه زرع الفتنة بين أفراد المجتمع، لأن العقوبة المقررة لذلك قد تكون أشد من عقوبة من صدر منه الفعل.

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