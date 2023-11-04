مساند: 4 خطوات للتقديم على تأشيرة الاستقدام

خطوات التقديم على تأشيرة الاستقدام اضافة اعلان



التأمين على عقود العمالة المنزلية



مزايا تأمين عقد العمالة المنزلية



حددت منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية، خطوات التقديم على طلب إصدار تأشيرة العمالة المنزلية.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن خطوات التقديم على طلب إصدار التأشيرة.وأضافت أنه يمكن الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية في حال توافر ضوابط الاستقدام من خلال الخطوات التالية:- تسجيل الدخول لحسابك لدى مساند- الضغط على اسمك الشخصي- لوحة التحكم- طلبات التأشيرات.ويمكنك الاطلاع على عروض وأسعار خدمات الاستقدام من خلال بوابة مساند.ويهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.والتأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات، فيما لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية الحالية من خلال منصة "مساند".ويوفر تأمين عقد العمالة المنزلية التعويضات التالية لأصحاب العمل والعمال المنزليين:-مصاريف إعادة جثمان العامل المنزلي إلى الوطن.-تكاليف إعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية للعمالة المنزلية المتوفاة.-تكاليف العجز الكلي أو الجزئي الدائم للعمالة المنزلية.-تعويض العامل المنزلي في حالة عدم قيام صاحب العمل بدفع الراتب الشهري.-تكاليف استقدام بديل (التغيب/الامتناع).-تكاليف تذاكر الطيران للعمال المنزليين في حالة العجز الدائم.وتكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى السعودية وتفعيل الوثيقة التأمينية.وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية، وفي حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يومًا الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.