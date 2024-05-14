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مساند يوضح طريقة تغيير الرقم السري للمستفيد

مساند
منصة مساند
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أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، منصة "مساند"، طريقة وآلية تغيير الرقم السري للمستفيد.
جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل قسم الأفراد يطلب مني رمز الرقم السر؟ كيف أحصل عليه وما هي طريقة تغييره؟".اضافة اعلان

مساند وتغيير الرقم السري

وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك .. الرقم السري لا يظهر إلا في حال تم التسجيل مسبقاً بنظام الرد الآلي، ويمكنك تغيير الرقم السري باتباع الخطوات المذكورة في الرد الآلي، أو يمكنك الضغط على (1) للأفراد ، ثم الانتظار حتى يتم تحويلك للقائمة الرئيسية ، ثم الضغط على (0) للتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء".
في سياق آخر، حددت منصة مساند أسعار استقدام العمالة المنزلية الأغلى والأرخص من حيث أسعار الاستقدام.

أسعار استقدام العمالة المنزلية

وأوضحت منصة مساند، أن الدول الأغلى في أسعار الاستقدام كانت الفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش بالترتيب كما يلي:
- الفلبين 14,529
- سيريلانكا 13,636
- بنجلاديش 9.101
بينما جاءت الدول الأرخص من حيث أسعار الاستقدام أثيوبيا وأوغندا وكينيا بالترتيب كالتالي:
- أثيوبيا 5,078 
- أوغندا 6,283
- كينيا 7.191
كذلك أكدت منصة "مساند"، أن جميع المكاتب الموجودة في تطبيق الاستقدام معتمدة.

مكاتب الاستقدام المعتمدة في مساند:


جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مستفيد قال فيه : "هل جميع المكاتب الموجوده في التطبيق معتمدة؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك.. نعم المكاتب معتمدة، ويمكنك الاطلاع على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في جميع مناطق المملكة من خلال بوابة مساند".

منصة مساند ورمز التحقق

كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:
• تسجيل جديد
• تغيير الرقم السري
• تغيير رقم الجوال




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