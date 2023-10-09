مساند يوضح طريقة الحصول على عقد التوسط والقياسي

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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أنه يمكن الاطلاع على عقد العمل بسهولة.



نموذج عقد العمل اضافة اعلان



جاء ذلك في رد من من منصة مساند، على سؤال مغرد استفسر بشأن كيفية الحصول على نموذد العقد بصيغة pdf.

وأجابت منصة مساند، بقولها: "يمكنك الاطلاع على عقد التوسط، والعقد القياسي من صفحة العقود بعد الموافقة من مكتب الاستقدام على طلب التعاقد".



فترة التجربة للعمالة المنزلية



وفي وقت سابق، حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "منصة إكس"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".

وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".

وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".

