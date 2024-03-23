الأحد، 14 رمضان 1445 ، 24 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مساند يوضح الفرق بين خدمة معروفة واستقدام معين بالاسم

مساند
منصة مساند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة ، منصة مساند، الفرق بين خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الفرق والاختلاف بين استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.اضافة اعلان

استقدام العمالة المنزلية

وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه استقدام عامل معين بالاسم هو التوسط في استقدام العامل المنزلي المعين بالاسم والمختار من قبل صاحب العمل، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل في عقد الخدمات".

عملية الاستقدام مؤتمتة

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند، المتخصصة في مجال العمالة المنزلية في المملكة، أنها تتيح للمستفيدين إتمام عملية الاستقدام من البداية إلى النهاية بخطوات مؤتمتة وآمنة تماما.
وقالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس : "تختصر لكم الاستقدام بخطوات بسيطة ومؤتمتة بالكامل من خطوة اختيار نوع الاستقدام ومهنة العامل المنزلي وجنسيته حتى وصوله.

خطوات استقدام العمالة:

1- حدد الخدمة المطلوبة
2- اختر مكتب الاستقدام وحدد المتطلبات
3- حدد العرض المناسب
4- اختر السيرة الذاتية
5- اتمم عملية الدفع

اقرأ أيضا

عاجل.. التقديم يبدأ غدًا.. وزارة الدفاع تعلن عن طرح وظائف مدنية في رئاسة أركان القوات البرية الملكية

هل إيقاف الخدمات يمنع استئجار سيارة داخلية؟.. المرور يجيب

تنبيه عاجل من الضمان الاجتماعي بخصوص استحقاق دعم الحليب

عاجل.. هل السفر خارج المملكة لمدة شهر يوقف حساب المواطن؟

عاجل.. هل يزيد عقد الإيجار من دعم حساب المواطن؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مساند 10:02 م السبت، 09 مارس 2024

عاجل.. بعد إلغاء التأشيرة كيف يمكن استرداد المبلغ المدفوع؟.. مساند يجيب

مساند 2:00 ص الأحد، 03 مارس 2024

عاجل.. احفظ جميع حقوقك.. تنبيه من مساند في حالة استقدام العمالة قبل رمضان