مساند يوضح أفضل طريقة لتسليم الرواتب للعمالة

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أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أفضل طريقة لتسليم الرواتب للعمالة بمختلف أنواعها.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أفضل طرق تسليم الرواتب للعمالة. اضافة اعلان





تسليم الرواتب للعمالة



فترة التجربة للعمالة



المسؤول عن العامل



وأجابت مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك، لتسليم الرواتب اتبع الخطوات التالية:- قم بتحميل تطبيق اس تي سي باي- قم بإنشاء حساب للعامل/ـة- قم باختيار أيقونة مساند لاستعراض وإضافة العمالة- اختيار دفع راتب وقم بإدخال الراتب الشهري ومدة العمل- حدد المحفظة المطلوبة واضغط تأكيد لإتمام عملية التحويل.وفي وقت سابق، حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".