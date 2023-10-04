الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مساند يوضح أفضل طريقة لتسليم الرواتب للعمالة

منصة مساند
مساند
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أفضل طريقة لتسليم الرواتب للعمالة بمختلف أنواعها.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أفضل طرق تسليم الرواتب للعمالة.اضافة اعلان

تسليم الرواتب للعمالة


وأجابت مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك، لتسليم الرواتب اتبع الخطوات التالية:
- قم بتحميل تطبيق اس تي سي باي
- قم بإنشاء حساب للعامل/ـة
- قم باختيار أيقونة مساند لاستعراض وإضافة العمالة
- اختيار دفع راتب وقم بإدخال الراتب الشهري ومدة العمل
- حدد المحفظة المطلوبة واضغط تأكيد لإتمام عملية التحويل.

فترة التجربة للعمالة


وفي وقت سابق، حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".

المسؤول عن العامل


وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".
وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".


اقرأ أيضا

منصة إحكام
5:25 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

مستفيد يشكو تأخير إصدار الصكوك.. منصة إحكام تعلق

حساب المواطن
5:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

حصل على وظيفة بـ 4000 ريال.. هل سيؤثر ذلك على دعم المواطن؟

السجون
3:52 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"الداخلية" تُعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على رتبة جندي

F7lrakUWwAA4CI1
2:51 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. المباحث العامة تفتح باب القبول لحملة الثانوية فأعلى

اقرأ أيضا

هل ينتهي حساب المواطن هذا الشهر؟.. البرنامج يجيب

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني

تنويه جديد من سكني حول فتح التسجيل للمطلقات

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل في اختبار الرخصة المهنية و"مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مساند العمالة المنزلية 7:46 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

استقدمت عاملة منزلية وبعد وصولها ترفض العمل.. "مساند" يعلق

منصة مساند 6:32 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق عقود العمالة

مساند العمالة المنزلية 3:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

"مساند" تتيح الاستقدام من هذه الدولة.. تعرف على التفاصيل

منصة مساند 7:08 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

منصة مساند تتيح وظيفة جديدة عبر نظام الاستقدام .. التفاصيل

اقرأ أيضا

شركة علم
1:29 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

شركة علم تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمختلف التخصصات

الاحوال المدنية
10:25 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

هل إصدار الهوية بدل تالف يستوجب الغرامة.. الأحوال المدنية توضح؟

البريد السعودي
9:52 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"سُبل" يعلن عن بدء التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني

الداخلية
9:08 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج القبول في الوظائف العسكرية بوزارة الداخلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

معلمة-ارشيفية
5:36 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وفاة معلمة بعرعر بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية

مكافحة المخدرات
5:25 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"إجهاض مخطط الترويج".. ضبط مروجي السموم قبل توزيع ٢٩ طنا بالمملكة

حساب المواطن
5:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

حصل على وظيفة بـ 4000 ريال.. هل سيؤثر ذلك على دعم المواطن؟

أمطار وسيول في مكة
4:38 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق

أخبار السعودية
4:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية..مصير حساب المواطن وتسجيل المطلقات بـ "سكني"

غلتلغتلغغلل
4:26 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين