مسار واعد.. برنامج خادم الحرمين للابتعاث يعلن عن بدء التقديم على برنامج الماجستير

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف المقدم من شركة "سيبكس بي اس يو" ضمن مسار واعد. اضافة اعلان





برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث





ماجستير هندسة الحوسبة الكمية





فتح باب التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف المقدم من شركة سيبكس بي اس يو ضمن #مسار_واعد أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات



للإطلاع على المزيد من التفاصيل:https://t.co/EM0POKXNl1



للتقديم:… pic.twitter.com/h0jtxko8ct — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) January 29, 2024

وأضاف أن البرنامج يحد أحد مسارات استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج تحقيق رؤية السعودية 2030-، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -حفظه الله-.ويمنح البرنامج (ماجستير هندسة الحوسبة الكمية)، وسيكون التقديم عليه متاحاً خلال الفترة من 29 يناير 2024م إلى 11 فبراير 2024م عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2، https://safeer2.moe.gov.sa/Portalويأتي البرنامج امتداداً للتعاون المستمر مع كافة القطاعات من خلال تقديم برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص، وتدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل في المنشآت العالمية، للاستفادة من القدرات البشرية الواعدة وتوجيهها بما يخدم المجالات النوعية والواعدة في المملكة.