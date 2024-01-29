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في مجال هندسة الحوسبة الكمية ضمن مسار واعد

مسار واعد.. برنامج خادم الحرمين للابتعاث يعلن عن بدء التقديم على برنامج الماجستير

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
أ أ
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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف المقدم من شركة "سيبكس بي اس يو" ضمن مسار واعد.اضافة اعلان

 برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث


وأضاف أن البرنامج يحد أحد مسارات استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج تحقيق رؤية السعودية 2030-، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -حفظه الله-.

 ماجستير هندسة الحوسبة الكمية


ويمنح البرنامج (ماجستير هندسة الحوسبة الكمية)، وسيكون  التقديم عليه متاحاً خلال الفترة من 29 يناير 2024م إلى 11 فبراير 2024م عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2،  https://safeer2.moe.gov.sa/Portal
 
ويأتي البرنامج امتداداً للتعاون المستمر مع كافة القطاعات من خلال تقديم برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص، وتدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل في المنشآت العالمية، للاستفادة من القدرات البشرية الواعدة وتوجيهها بما يخدم المجالات النوعية والواعدة في المملكة.

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