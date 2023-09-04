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مزايا تنافسية.. مصرف الراجحي يبدأ برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

مصرف الراجحي
مصرف الراجحي
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أعلن مصرف الراجحي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين   المنتهي بالتوظيف، في تخصصات إدارية وتقنية وهندسية.

وأوضح أن البرنامج سيقام في أكاديمية بنك الراجحي بمدينة الرياض، لحديثي التخرج من خريجي الجامعات في التخصصات التالية:

* التخصصات الإدارية والهندسية:

- المالية
- التسويق
- الاقتصاد
- المحاسبة
- قانون العمل
- إدارة العمليات
- إدارة المشاريع
- التجارة الإلكترونية
- الهندسة الصناعية
- أو ما يعادلها

* التخصصات التقنية:

- إدارة البيانات
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- الأمن السيبراني
- أمن المعلومات
- تقنية المعلومات
- هندسة البرمجيات
- هندسة الشبكات
- نظم المعلومات الإدارية
- نظم معلومات الحاسب
- أو ما يعادلها

* الشروط:

1 - إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - مهارات في التواصل والعمل الجماعي.
4 - مهارات أساسية في استخدام برامج الحاسب الآلي.
5 - أن لا يقل المعدل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).
6 - أن يكون حديث التخرج (لم يمضي على تخرجه أكثر من سنة واحدة).
7 - أن لا يزيد العمر عن 26 سنة لحملة البكالوريوس، ولا يزيد عن 28 سنة لحملة الماجستير.
8 - حاصل على البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات الموضحة أعلاه أو ما يعادلها.

* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأثنين1445/2/19هـ (الموافق 2023/9/4م) عن طريق الروابط التالية:
- التخصصات الإدارية والهندسية: (اضغط هنا).
- التخصصات التقنية: (اضغط هنا).

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