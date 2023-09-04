مزايا تنافسية.. مصرف الراجحي يبدأ برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

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أعلن مصرف الراجحي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف، في تخصصات إدارية وتقنية وهندسية.



وأوضح أن البرنامج سيقام في أكاديمية بنك الراجحي بمدينة الرياض، لحديثي التخرج من خريجي الجامعات في التخصصات التالية:





* التخصصات الإدارية والهندسية:



* التخصصات التقنية:



* الشروط:



* طريقة التقديم:

