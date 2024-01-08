مزايا تنافسية.. طريقة التقديم في تدريب منتهي بالتوظيف بهيئة تطوير بوابة الدرعية

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أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن بدء التقديم في برنامج تطوير مهندسي الدرعية المنتهي
بالتوظيف، للخريجين المواطنين وذلك على التفاصيل التالية:
شروط
التقديم في تدريب منتهي بالتوظيف بهيئة تطوير بوابة الدرعية1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - أن يكون خريج جديد في تخصصات الهندسة أو الهندسة المعمارية أو التقنية.
3 - يكون لدى المرشح دوافع عالية والتزام بتنميته المهنية.
4 - مهارات العمل بشكل جيد في بيئات تعاونية والمساهمة في فرق ديناميكية.
نبذة
عن لبرنامج تطوير مهندسي الدرعية - برنامج تطوير المهندسين في الدرعية هو برنامج
متخصص مدته عام واحد مصمم لتنمية المهندسين والمعماريين والتقنيين من الطراز
العالمي وتم تصميم هذا البرنامج مخصوص للخريجين السعوديين الجدد في مختلف التخصصات
الهندسية والمعمارية والتقنية مع التدريب العملي الواقعي.
الفوائد
الرئيسية لبرنامج تطوير مهندسي الدرعية 1 - يحصل المرشحون الناجحون على وظيفة بدوام
كامل بمجر تسجيلهم في البرنامج وسيكونون مؤهلين للحصول على مزايا العمل بما في ذلك
التأمين الطبي وبدل الانتقال.
2 - سيتم تسجيل المشاركين في برنامج تدريبي شامل يتضمن التعلم العلمي لتزويدهم بمهارات العالم الحقيقي في التخصصات التي يختارونها.
3 - سيتم اقران كل متدرب بمرشد من أقسام مثل التصميم والتطوير والتكنولوجيا والإدارة الاستراتيجية والتخطيط العمراني والشؤون البلدية وإدارة الأصول.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).