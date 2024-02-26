الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

مزايا تنافسية.. الموارد البشرية تطرح وظائف شاغرة في مختلف المناطق

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الموارد البشرية
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أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن توفر 29 وظيفة متنوعة في مناطق المملكة لحملة كافة المؤهلات.

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الموارد البشرية تطرح وظائف شاغرة

وأوضحت أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب "المواصلات، البعد الجغرافي" أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالية:
الوظائف المتاحة حاليًا عن بعد:
- طبيب باطني
- سكرتير تنفيذي
- اختصاصي تسويق
- كاتب بيانات عملاء
- كاتب موارد بشرية
- كاتب علاقات حكومية
- أخصائي دعاية وإعلان
- مدخل بيانات (عدد 2)
- أخصائي تجارة الكترونية
- أخصائي إداري (عدد 2)
- مساعد إداري  (عدد 9)
- أخصائي بيانات ضخمة
- أخصائي تسويق (عدد 2)
- أخصائي مبيعات (عدد 3)
- أخصائي تسويق إلكتروني (عدد 2)

الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد

1 - حساب أبشر مفعل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

المزايا للباحثين عن عمل

- زيادة فرص العمل وتنوعها.
- مرونة في زمان ومكان العمل.
- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
- إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة

2 - خلق فرص مناسبة.
2 - تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
3 - إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.

خطوات التسجيل للباحثين عن عمل

- زيارة بوابة العمل عن بعد.
- اضغط على أيقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

طريقة التقديم

والتقديم متاح حاليًا من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب (صفحات متعددة) على هذا الرابط (اضغط هنا).


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