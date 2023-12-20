مزايا تنافسية.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق

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أعلنت وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بعد"، عن توفر 50 وظيفة متنوعة في
مناطق المملكة لحملة كافة المؤهلات.
وأوضحت أن هذه الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب "المواصلات، البعد الجغرافي" أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالي:
* الوظائف
المتاحة حاليًا عن بعد
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محصل
- محاسب
- كاتبة محتوى
- كاتب اتصال
- رئيس تنفيذي
- مأمور سنترال
- كاتب مراسلات
- مندوب مشتريات
- كاتب موارد بشرية
- كاتب علاقات حكومية
- أخصائي خدمة عملاء
- مدخل بيانات (عدد 3)
- مساعد إداري (عدد 12)
- محلل نظم معلومات
- ممثل علاقات حكومية
- أخصائي شؤون موظفين
- مندوب مبيعات (عدد 7)
- فني عمليات تقنية معلومات
- أخصائي تسويق (عدد 3)
- أخصائي تسويق إلكتروني (عدد 2)
* الشروط
العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد
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حساب أبشر مفعل.
1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
3- أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
* المزايا
للباحثين عن عمل
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زيادة فرص العمل وتنوعها.
2- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
3- مرونة في زمان ومكان العمل.
* المزايا
للباحثين من ذوي الإعاقة
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خلق فرص مناسبة.
- تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
- إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
* خطوات
التسجيل للباحثين عن عمل
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زيارة بوابة العمل عن بعد.
- اضغط على أيقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.