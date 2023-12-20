الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مزايا تنافسية.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق

الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بعد"، عن توفر 50 وظيفة متنوعة في مناطق المملكة لحملة كافة المؤهلات.
وأوضحت أن هذه الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب "المواصلات، البعد الجغرافي" أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالي:اضافة اعلان

* الوظائف المتاحة حاليًا عن بعد

- محصل
- محاسب
- كاتبة محتوى
- كاتب اتصال
- رئيس تنفيذي
- مأمور سنترال
- كاتب مراسلات
- مندوب مشتريات
- كاتب موارد بشرية
- كاتب علاقات حكومية
- أخصائي خدمة عملاء
- مدخل بيانات (عدد 3)
- مساعد إداري (عدد 12)
- محلل نظم معلومات
- ممثل علاقات حكومية
- أخصائي شؤون موظفين
- مندوب مبيعات (عدد 7)
- فني عمليات تقنية معلومات
- أخصائي تسويق (عدد 3)
- أخصائي تسويق إلكتروني (عدد 2)

* الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد

- حساب أبشر مفعل.
1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
3- أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

* المزايا للباحثين عن عمل

1- زيادة فرص العمل وتنوعها.
2- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
3- مرونة في زمان ومكان العمل.

* المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة

- خلق فرص مناسبة.
- تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
- إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.

* خطوات التسجيل للباحثين عن عمل

- زيارة بوابة العمل عن بعد.
- اضغط على أيقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

* طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب (صفحات متعددة) على الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

تمكين أصحاب التأشيرات من المقيمين معرفة صلاحية دخول المملكة

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تستفيد زوجة المواطن غير السعودية في حالة سجنه؟

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة

وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال في عدد من التخصصات

4 مميزات لخدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

حساب المواطن
9:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. خطأ يقع فيه البعض في حساب المواطن يؤثر على الاستحقاق.. تعرف عليه

الاحوال المدنية
8:44 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

"الأحوال المدنية" تكشف عن 4 خطوات لتنفيذ خدمة تفعيل الهوية الوطنية

الخطوط الحديدية
8:10 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:01 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توجيه من حساب المواطن للمستخدمين بسبب تعطل التطبيق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
10:22 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات ومستندات إلغاء تغيّب وافد عن العمل بعد 20 يومًا

أهم 10
9:38 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة ومهلة لمحطات الوقود

الدعم السكني - دعم - سكني
9:10 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات نقل المديونية وإعادة جدولة الدعم السكني (تفاصيل)

ه77
8:06 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. الإعلان عن أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة

سخان المياه
7:40 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

كيف تتجنب حوادث السخانات بالمنزل؟.. مسؤول يكشف عن دليل الأمان (فيديو)

منصة مقيم
7:34 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تمكين أصحاب التأشيرات من المقيمين معرفة صلاحية دخول المملكة