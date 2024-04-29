مزايا تنافسية.. البنك المركزي يطرح برنامج التدريب التعاوني لمختلف التخصصات

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أعلن
البنك المركزي عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني في مختلف الإدارات
بالبنك للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1445هـ (2024م) لطلبة وطالبات
الجامعة على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة
1 -
التخصصات القانونية.
2 - تخصصات اللغة الإنجليزية.
3 - التخصصات المالية والمحاسبة.
4 - التخصصات الأخرى ذات الصلة.
5 - التخصصات الإدارية بجميع فروعها.
6 - التخصصات التقنية بجميع فروعها.
7 - التخصصات الهندسية بجميع فروعها.
شروط
الانضمام إلى البرنامج
-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية بين المتقدمين.
- أن يكون المعدل التراكمي بتقدير لا يقل عن جيد جدا (2,75 من 4) أو (3.75 من 5).
- أن يكون المتقدم ليس متخرجًا وأن يحقق متطلبات البرنامج التدريبي حسب شروط الجامعة للتخرج من مرحلة البكالوريوس.
المميزات
1 -
مكافآت شهرية.
2 - شهادة إتمام معتمدة.
3 - تدريب على رأس العمل.
4 - برنامج تدريبي مكثف للجنسين.
الوثائق
المطلوبة
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نسخة من الهوية الوطنية.
- خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.
- نسخة من السجل الأكاديمي لآخر فصل دراسي موضحاً فيه المعدل التراكمي.
ملاحظات
-
يرجى إرفاق السجل الأكاديمي في خانة إرفاق وثيقة التخرج.
- يرجى التأكد من اكمال تعبئة جميع البيانات في نموذج البيانات الشخصية قبل التقديم مع ضرورة التأكد من تعبئة "التخصص - المعدل - تاريخ التخرج – الجامعة".