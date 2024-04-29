مزايا تنافسية.. البنك المركزي يطرح برنامج التدريب التعاوني لمختلف التخصصات

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أعلن البنك المركزي عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني في مختلف الإدارات بالبنك للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1445هـ (2024م) لطلبة وطالبات الجامعة على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة



شروط الانضمام إلى البرنامج



المميزات



الوثائق المطلوبة



ملاحظات



طريقة التقديم

