الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

مزايا تنافسية.. البنك المركزي يطرح برنامج التدريب التعاوني لمختلف التخصصات

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البنك المركزي
أ أ
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أعلن البنك المركزي عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني في مختلف الإدارات بالبنك للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1445هـ (2024م) لطلبة وطالبات الجامعة على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

1 - التخصصات القانونية.
2 - تخصصات اللغة الإنجليزية.
3 - التخصصات المالية والمحاسبة.
4 - التخصصات الأخرى ذات الصلة.
5 - التخصصات الإدارية بجميع فروعها.
6 - التخصصات التقنية بجميع فروعها.
7 - التخصصات الهندسية بجميع فروعها.

شروط الانضمام إلى البرنامج

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية بين المتقدمين.
- أن يكون المعدل التراكمي بتقدير لا يقل عن جيد جدا (2,75 من 4) أو (3.75 من 5).
- أن يكون المتقدم ليس متخرجًا وأن يحقق متطلبات البرنامج التدريبي حسب شروط الجامعة للتخرج من مرحلة البكالوريوس.

المميزات

1 - مكافآت شهرية.
2 - شهادة إتمام معتمدة.
3 - تدريب على رأس العمل.
4 - برنامج تدريبي مكثف للجنسين.

الوثائق المطلوبة

- نسخة من الهوية الوطنية.
- خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.
- نسخة من السجل الأكاديمي لآخر فصل دراسي موضحاً فيه المعدل التراكمي.

ملاحظات

- يرجى إرفاق السجل الأكاديمي في خانة إرفاق وثيقة التخرج.
- يرجى التأكد من اكمال تعبئة جميع البيانات في نموذج البيانات الشخصية قبل التقديم مع ضرورة التأكد من تعبئة "التخصص - المعدل - تاريخ التخرج – الجامعة".

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/11/22هـ (الموافق 2024/5/30م).

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