مزايا بالجملة.. المالية تعلن بدء التقديم ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت وزارة المالية، إطلاق النسخة الرابعة من برنامج "تأهيل المتميزين" الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علميًا من الكوادر الوطنية المتميزة.
يأتي ذلك بهدف تدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، وذلك بالتعاون مع
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
مدة
البرنامج-
12 شهرًا تنتهي بالتوظيف لمجتازي البرنامج.
أهدافه-
إيجاد فرص تدريبية وظيفية للكوادر الوطنية الشابة.
- تمكين الكوادر الوطنية الشابة المميزة علميًا وتأهيلهم وظيفيًا لتسهيل دخولهم لبيئة العمل.
- تطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين خلال مدة البرنامج.
مزايا
البرنامج1-
التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح.
2- مكافأة شهرية.
3- اكتساب الخبرات والمهارات العملية.
4- منح درجتين إضافيتين عند التعيين.
المسارات1-
مسار الموارد البشرية:
- أخصائي دعم ومساندة.
- أخصائي عمليات موارد بشرية.
2- مسار الإستراتيجية:
- مُنسق لجان.
- أخصائي تخطيط إستراتيجي.
- أخصائي استشارات أعمال.
- أخصائي سياسات موارد بشرية.
3- مسار المال والإحصاء:
- أخصائي مشتريات.
- أخصائي استشارات مالية.
- محاسب.
- أخصائي إحصاء.
4- مسار القانون:
- أخصائي قانوني.
شروط
الالتحاق1 -
أن يكون من أبناء المملكة.
2 - لا يقل معدل التخرج عن 5/4 أو 4/3.
3 - أن يكون المؤهل بكالوريوس أو ماجستير.
4 - لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.
5 - أن يكون التخصص متوائمًا مع المسار التدريبي.
6- الانتظام دراسيًا.
7- الحصول على معدل 5 في اختبار الايلتس أو 67 في اختبار الستيب أو 466 في اختبار التوفل.
8- معادلة الشهادات الخارجية.
9- التفرغ الكامل.
10- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.