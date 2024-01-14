مركز بناء الأسر المنتجة يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

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أعلن مركز بناء الأسر المنتجة (جنى) عن توفر وظائف شاغرة في عدة فروع له بالمملكة (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الباحة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الوظائف المتاحة في مركز بناء الأسر المنتجة:



نبذة عن مركز بناء الأسر المنتجة:



طريقة التقديم على الوظائف:

