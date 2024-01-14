مركز بناء الأسر المنتجة يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

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أعلن مركز بناء الأسر المنتجة (جنى) عن توفر وظائف شاغرة في عدة فروع له
بالمملكة (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الباحة)، وذلك وفقاً لطريقة
التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة في مركز بناء الأسر المنتجة:
1- أخصائي مشاريع – ميداني (المدينة المنورة):
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.
2- مدير إدارة تطوير الأعمال (الدمام):
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
3- أخصائي إقراض ميداني (حائل):
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.
4- أخصائي إقراض (الرياض):
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.
5- مدير إدارة الموارد البشرية (الدمام):
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
6- مدير فرع (الباحة):
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، خدمة اجتماعية) أو ما يعادلها.
– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.