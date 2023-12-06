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مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن توفر وظائف أمنية شاغرة

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عن توفر وظائف أمنية شاغرة (لا تشترط خبرة) للعمل في مدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية :

 المسمى الوظيفي: مسؤول أمن.

المهام الوظيفية:



التشييك على جميع المواقع التابعة للمركز أثناء وبعد ساعات العمل الرسمية.
كتابة التقارير الأمنية بعد وأثناء المهام الميدانية.
حصر الحضور و الانصراف في الميادين.
وضع جداول الاستلام لرجال الأمن والإشراف عليها.
أخذ جولة ميدانية أتأكد من سير عمل الحراسات في الاجازات والعطل الرسمية.
متابعة الاعمال الإدارية الخاصة بوحدة الأمن.
متابعة طلبات تامين المواد اللازمة للمهام الميدانية.
انهاء إجراءات دخول الموظفين والمعدات للمواقع الرسمية لتجارب المركز.

مرافقة المعدات الخاصة بالمركز اثناء تنقلها من موقع لآخر.

مرافقة الوفود الرسمية المجدولة زيارتها للمركز والمرافق التابعة له.

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 المؤهل والمهارات المطلوبة:



إجادة استخدام الأجهزة الأمنية.
إجادة استخدام برامج الاوفيس لإعداد وكتابة التقارير والجداول.
معرفة بإجراءات الأمن والسلامة.
مهارات التواصل.
يفضل وجود شهادة الاوشا OSHA.

» طريقة التقديم:

التقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )


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