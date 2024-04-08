مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:





المسميات الوظيفية في مدينة الملك سعود:



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



نبذة عن المدينة:



طريقة التقديم:

