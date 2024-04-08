مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
المسميات الوظيفية في مدينة الملك سعود:
- موظف استقبال
- مطور واجهات المستخدم
- مدير حالة
- أخصائي دعم خدمات تقنية المعلومات
- أخصائي تطوير الموظفين
- أخصائي معلوماتية صحية
- أخصائي تمريض
- منسق خطة رعاية المرضى
- استشاري الأمراض المعدية
- استشاري طب وجراحة العيون
- طبيب استشاري عناية مركزة حديثي الولادة
- أخصائي تقنية طب الأسنان
التخصصات المطلوبة:
- الموارد البشرية
- سكرتارية
- الإدارة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- التمريض
- إدارة صحية
- إدارة خدمات صحية ومستشفيات
- معلومات صحية
- طب الأطفال
- علوم طب الأسنان
- أومايعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
نبذة عن المدينة:
تعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ وشكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة وتتمتع حاليا بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8000 موظف كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية وهي: المستشفى العام ، مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالأضافة لمركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.