مدرستي تطلق خدمة جديدة لرصد درجات الطلبة يومياً

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أطلقت منصة مدرستي خدمة سجل المتابعة اليومي للرصد والتوثيق الآلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي.

وتستهدف هذه الخدمة المعلمين والمعلمات، وتقدم الخدمة عدة مزايا منها إضافة ورصد المهام التي تسلم خارج نطاق المنصة. اضافة اعلان





منصة مدرستي الإلكترونية



أهداف منصة مدرستي



مميزات منصة مدرستي



خطوات التسجيل في مدرستي

