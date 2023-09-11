الإثنين، 26 صفر 1445 ، 11 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

مدرستي تطلق خدمة جديدة لرصد درجات الطلبة يومياً

منصة مدرستي
منصة مدرستي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أطلقت منصة مدرستي خدمة سجل المتابعة اليومي للرصد والتوثيق الآلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي.
وتستهدف هذه الخدمة المعلمين والمعلمات، وتقدم الخدمة عدة مزايا منها إضافة ورصد المهام التي تسلم خارج نطاق المنصة.اضافة اعلان

منصة مدرستي الإلكترونية


هي إحدى المنصات الإلكترونية التي طرحتها وأطلقتها وزارة التعليم في المملكة، حيث كان هدفها الاول من هذا الأمر هو الحفاظ على سلامة الطلاب بعد انتشار فيروس  كورونا المستجد.
كما اطلقت الوزارة هذه المنصة الإلكترونية لتكون بديلاً عن التعليم داخل المدارس وتعمل على تقديم شرح دروس للطلاب بالإضافة إلى الاختبارات ، وبذلك أصبحت المنصة تقدم دور المدرسة في حالة تعليق الدراسة لأي سبب كان .

أهداف منصة مدرستي


• توفير مناخ أرحب للطلاب والطالبات.
• سهولة التواصل الدائم مع المعلمين والمعلمات.
• المذاكرة اونلاين دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

مميزات منصة مدرستي


 • تعمل المنصة علي الاهتمام بسير الحركة التعليمية وعدم توقفها.
• تشجع على أسلوب التعليم الذاتي والبحث عن المعلومات .
• تتيح الفرصة أمام أولياء الامور في التعرف على مستوى أولادهم
• سهولة التواصل مع إدارة المدرسة والمعلمين في حالة رغبة أولياء الأمور في ذلك .

خطوات التسجيل  في مدرستي


- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي من هنا.
- ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول.
- بعدها قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك .
- ثم قم بكتابة رمز التحقق
- قم بالنقر على كلمة تسجيل الدخول ثم اتباع الخطوات.
 

اقرأ أيضا

الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات
1:50 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات تعلن عن وظائف شاغرة

مساند العمالة المنزلية
9:54 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

مساند يوضح تفاصيل تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية

رابت - الراتب - ريال -
7:47 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

براتب يصل إلى 25,000 ريال.. عشرات الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية فأعلى

صندوق الاستثمارات العامة
6:32 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

وظائف لدى شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بعدة تخصصات

اقرأ أيضا

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن توجيه المستفيد للبنك المركزي

ينتهي قريبًا.. استمرار برنامج مصرف الراجحي لتطوير الخريجين

متواجد منذ فترة في الرياض لكن "أبشر" يُسجلني خارج المملكة.. ماذا أفعل؟

رواتب وتأمينات.. "أرامكو" تُعلن عن توظيف فوري في عدد من التخصصات

مساند تحذر المواطنين من عمليات الاحتيال بهذه الطريقة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

جدول الحصص الأسبوعي 10:45 ص الخميس، 24 أغسطس 2023

5 خطوات تُمكّن الطالب وولي الأمر من الحصول على الجدول الدراسي الأسبوعي

وزارة الدفاع 9:44 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الأحوال المدنية 8:19 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الأحوال المدنية: خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية

7547941-1520416824 6:47 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

ماذا تفعل إذا كان سبب استبعادك المسجل في التأمينات من صاحب العمل غير صحيح؟

اقرأ أيضا

حساب المواطن
12:35 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 70 من حساب المواطن

F5pIk69WUAAvhEp
11:14 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 284 وظيفة بنظام التعاقد

حساب المواطن
11:07 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

رد من حساب المواطن.. هل يستمر الدعم الإضافي بعد صرف دفعة سبتمبر؟

حاضنات
10:57 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

"حاضنات الباغة" توفر فرصًا لممارسة الأعمال التجارية.بالقصيم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

منصة مدرستي
2:19 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مدرستي تطلق خدمة جديدة لرصد درجات الطلبة يومياً

أخبار السعودية
4:53 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تفاصيل الدفعة 70 من حساب المواطن ومشاريع سكنية جديدة والعمالة المنزلية الهاربة

فيضانات ليبيا
2:11 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بعد زلزال المغرب.. كارثة جديدة تضرب ليبيا وهذا ما حدث

فيديو
1:49 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

عاجل.. هزات أرضية تضرب دولة عربية جديدة والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)

2023-09-11_01-38-44
1:38 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

عمل بطولي لشاب.. أنقذ محطة وقود من الانفجار (فيديو)

حوض السباحة
1:36 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

في حوض السباحة.. احذري: 7 أخطاء تُعرّض طفلك لخطر الموت