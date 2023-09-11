مدرستي تطلق خدمة جديدة لرصد درجات الطلبة يومياً

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أطلقت منصة مدرستي خدمة سجل المتابعة اليومي للرصد والتوثيق الآلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي.
وتستهدف هذه الخدمة المعلمين والمعلمات، وتقدم الخدمة عدة مزايا منها إضافة ورصد المهام التي تسلم خارج نطاق المنصة.
منصة مدرستي الإلكترونية
هي إحدى المنصات الإلكترونية التي طرحتها وأطلقتها وزارة التعليم في المملكة، حيث كان هدفها الاول من هذا الأمر هو الحفاظ على سلامة الطلاب بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما اطلقت الوزارة هذه المنصة الإلكترونية لتكون بديلاً عن التعليم داخل المدارس وتعمل على تقديم شرح دروس للطلاب بالإضافة إلى الاختبارات ، وبذلك أصبحت المنصة تقدم دور المدرسة في حالة تعليق الدراسة لأي سبب كان .
أهداف منصة مدرستي
• توفير مناخ أرحب للطلاب والطالبات.
• سهولة التواصل الدائم مع المعلمين والمعلمات.
• المذاكرة اونلاين دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة إذا اقتضت الحاجة لذلك.
مميزات منصة مدرستي
• تعمل المنصة علي الاهتمام بسير الحركة التعليمية وعدم توقفها.
• تشجع على أسلوب التعليم الذاتي والبحث عن المعلومات .
• تتيح الفرصة أمام أولياء الامور في التعرف على مستوى أولادهم
• سهولة التواصل مع إدارة المدرسة والمعلمين في حالة رغبة أولياء الأمور في ذلك .
خطوات التسجيل في مدرستي
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي من هنا.
- ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول.
- بعدها قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك .
- ثم قم بكتابة رمز التحقق
- قم بالنقر على كلمة تسجيل الدخول ثم اتباع الخطوات.