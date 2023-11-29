مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن نتائج المرشحين على وظائفه

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أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية عن رقم هوية (المرشح / المرشحة) لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقاً بموقع المجمع.

ودعا المجمع، المرشحين بمراجعة إدارة الموارد البشرية لاستكمال إجراءات التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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الوظائف المتاحة:



التخصصات المطلوبة:



المؤهلات المطلوبة:



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طريقة التقديم:

