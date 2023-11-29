الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن نتائج المرشحين على وظائفه

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
أ أ
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أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية عن رقم هوية (المرشح / المرشحة) لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقاً بموقع المجمع.
ودعا المجمع، المرشحين بمراجعة إدارة الموارد البشرية لاستكمال إجراءات التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

للاستعلام:


- من خلال سيرفر المجمع: اضغط هنا

وقبل أيام، أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، المالية) لحملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة:


- مدير مركز الرقمنة والفهرسة
- مدير إدارة المراجعة الداخلية
- باحث علمي
- محاسب

التخصصات المطلوبة:


- الإدارة المالية
- المحاسبة
- اللغة العربية
- العلوم الشرعية
- الدراسات الاسلامية
- المكتبات
- علم المعلومات
- أو مايعادلهم

المؤهلات المطلوبة:


- البكالوريوس
- الماجستير

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).
- يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
- يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
- سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.

نبذة عن المجمع:


مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية هو مشروع حكومي سعودي، صدرت الموافقة على إنشائه في 9 شعبان 1436هـ، ويهدف للمحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، ويترأسها أمير منطقة المدينة المنورة.

طريقة التقديم:


 بدأ التقديم اليوم السبت 1445/3/29هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 1445/4/3هـ.

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