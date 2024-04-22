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مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

مجلس الضمان الصحي
مجلس الضمان الصحي
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أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في المقر الرئيسي بمدينة الرياض على النحو التالي:
 

المسميات الوظيفية في وظائف مجلس الضمان الصحي:اضافة اعلان


- مسؤول الرواتب (Payroll Officer)
- مدير تنفيذي للشؤون القانونية (Legal Affairs Executive Director)
- المدير المساعد للصحة السكانية (Associate Director for Population Health)
- رئيس قسم إدارة المعلومات الصحية والترميز الطبي (Health Information Management and Medical Coding Section Head)
- كبير محللي الصحة السكانية (Senior Population Health Analyst)
 

التخصصات المطلوبة:

 
- إدارة الأعمال
- القانون
- المحاسبة
- العلوم الصحية
- إدارة المعلومات الصحية
- الرعاية الصحية
- الطب 
- أو مايعادلهم
 

نبذة عن المجلس:

 
مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف الي توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.
 

طريقة التقديم:

 
 التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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