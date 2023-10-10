الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

مجلس الضمان الصحي
مجلس الضمان الصحي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في المقر الرئيسي بالرياض على النحو التالي:
 

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان

 
- سكرتير تنفيذي (Executive Secretary)
- مسؤول النظام الأول (Senior System Administrator)
- رئيس قسم الحلول الإلكترونية (E-Solution Section Head)
 

التخصصات المطلوبة:

 
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
- الإدارة التنفيذية
- السكرتارية 
- السكرتارية التنفيذية
- إدارة المكاتب
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- أو مايعادلهم
 

نبذة عن المجلس:

 
مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف الي توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.
 

طريقة التقديم:

 
 التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

فرص وظائف
9:46 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وظائف بجهة حكومية في الرياض.. رابط التقديم

النيابة العامة
7:25 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

النيابة العامة تعلن المرشحين على وظائفها السابقة عبر (جدارات)

الخدمات الطبية للقوات المسلحة
7:21 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 152 وظيفة شاغرة

الموارد البشرية
6:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

هل زيادة معاش الضمان لشهر واحد فقط أم دائمة.. الموارد البشرية توضح؟

اقرأ أيضا

"رعاية" تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

عقب التعديلات الأخيرة.. تعرف على أقصى دخل لاستحقاق دعم حساب المواطن

مع بدء الصرف.. تعرف على المعايير الجديدة لدعم حساب المواطن

لمن لم يصرف الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن

وظائف تعليمية في معهد الإدارة العامة.. التفاصيل ورابط التقديم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الطاقة السعودية 5:58 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

وزارة الطاقة تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

شركة المياه الوطنية 1:10 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية في 9 مدن

النيابة العامة 8:01 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

النيابة العامة تطرح 120 وظيفة شاغرة عبر جدارات

جامعة الملك عبدالعزيز 5:32 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

اقرأ أيضا

صندوق الاستثمارات العامة
1:05 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

97 وظيفة شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لكل التخصصات

حساب-المواطن-1
12:51 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بالأرقام.. تفاصيل الدفعة الـ 71 من حساب المواطن

فرص وظائف
12:41 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. "أرامكو ياسرف" تطرح وظائف إدارية وتقنية

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
11:37 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين لحملة البكالوريوس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

IMG-20231010-WA0043
8:54 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وصفه بالكبير .. توقعات العالم الهولندي لزلزال جديد تثير الجدل مجددا

أهم 10
8:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وتبادل إطلاق نار بين الأمن ومسلحين بالرياض

أمطار الرياض
8:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

توقعات بموعد اعتدال درجات الحرارة بالمملكة ومفاجأة سارة لسكان الرياض

المضبوطين
7:35 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ضبط 3 مواطنين داخل استراحة متلبسين بترويج مواد مخدرة

النيابة العامة
7:04 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء معلومات المريض النفسي

الموارد البشرية
6:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

هل زيادة معاش الضمان لشهر واحد فقط أم دائمة.. الموارد البشرية توضح؟