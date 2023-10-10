مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في المقر الرئيسي بالرياض على النحو التالي:





المسميات الوظيفية: اضافة اعلان



التخصصات المطلوبة:



نبذة عن المجلس:



طريقة التقديم:

