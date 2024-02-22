مجانًا وعن بُعد.. مكتبة الملك فهد تُعلن 12 دورة تدريبية بعدة مجالات

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أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة التابعة للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، عن إقامة 12 دورة تدريبية "عن بُعد" وسوف يكون حضور الدورات "مجانًا، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





مكتبة الملك فهد تُعلن 12 دورة تدريبية بعدة مجالات



التفاصيل



طريقة التقديم:

