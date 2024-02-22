مجانًا وعن بُعد.. مكتبة الملك فهد تُعلن 12 دورة تدريبية بعدة مجالات

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أعلنت
مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة التابعة للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، عن إقامة 12 دورة تدريبية "عن بُعد" وسوف يكون حضور الدورات "مجانًا،
وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
مكتبة الملك فهد تُعلن 12 دورة تدريبية بعدة مجالات
1- مهارات التسويق بالعمولة:
- يوم الخميس 2024/03/07م.
2- مؤشرات الأداء والتخطيط الاستراتيجي:
- يوم الاثنين 2024/02/26م.
3- استراتيجيات قياس رضا العميل:
- من الأحد 20224/02/25م إلى الإثنين 2024/02/26م.
4- إدارة الموارد البشرية:
- يوم الثلاثاء 2024/02/27م.
5- مهارات القيادة الإدارية:
- من الأربعاء 20224/02/28م إلى الخميس 2024/02/29م.
6- المكاتبات الوظيفية:
- من الأحد 20224/03/03م إلى الثلاثاء 2024/03/05م.
7- إدارة المهام وتحديد الأولويات بمصفوفة أيزنهاور:
- يوم الأربعاء 2024/03/06م.
8- إعداد وتأهيل موظف خدمة العملاء:
- من الاثنين 20224/02/25م إلى الثلاثاء 2024/02/26م.
9- السكرتارية الادارية:
- من الأربعاء 20224/03/06م إلى الخميس 2024/03/07م.
10- السكرتارية التنفيذية والإدارة المكتبية الحديثة:
- يوم الأحد 2024/03/03م.
11- التهيئة لإختبار الرخصة المهنية للمعلمين القسم التربوي:
- من الاثنين 20224/03/04م إلى الثلاثاء 2024/03/05م.
12- بوصلة التفكير وفن القيادة والتأثير:
- يوم الأربعاء 2024/03/06م.
التفاصيل1-
مهارات التسويق بالعمولة:
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2- مؤشرات الأداء والتخطيط الاستراتيجي:
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3- استراتيجيات قياس رضا العميل:
اضغط هنا
4- إدارة الموارد البشرية:
اضغط هنا
5- مهارات القيادة الإدارية:
اضغط هن
6- المكاتبات الوظيفية:
اضغط هنا
7- إدارة المهام وتحديد الأولويات بمصفوفة أيزنهاور:
اضغط هنا
8- إعداد وتأهيل موظف خدمة العملاء:
اضغط هنا
9- السكرتارية الادارية:
اضغط هنا
10- السكرتارية التنفيذية والإدارة المكتبية الحديثة:
اضغط هنا
11- التهيئة لإختبار الرخصة المهنية للمعلمين القسم التربوي:
اضغط هنا
12- بوصلة التفكير وفن القيادة والتأثير:
اضغط هنا
طريقة
التقديم:-
من خلال الرابط التالي:
1- مهارات التسويق بالعمولة:
اضغط هنا
2- مؤشرات الأداء والتخطيط الاستراتيجي:
اضغط هنا
3- استراتيجيات قياس رضا العميل:
اضغط هنا
4- إدارة الموارد البشرية:
اضغط هنا
5- مهارات القيادة الإدارية:
اضغط هنا
6- المكاتبات الوظيفية:
اضغط هنا
7- إدارة المهام وتحديد الأولويات بمصفوفة أيزنهاور:
اضغط هنا
8- إعداد وتأهيل موظف خدمة العملاء:
اضغط هنا
9- السكرتارية الادارية:
اضغط هنا
10- السكرتارية التنفيذية والإدارة المكتبية الحديثة:
اضغط هنا
11- التهيئة لإختبار الرخصة المهنية للمعلمين القسم التربوي:
اضغط هنا
12- بوصلة التفكير وفن القيادة والتأثير:
اضغط هنا