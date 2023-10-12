متى يتم صرف تعويضات الصكوك؟.. هيئة العقار توضح

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أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه يتم صرف تعويضات الصكوك بعد انتهاء لجان حصر العقارات ولجان التقييم من أعمالها الموكلة إليها. اضافة اعلان





صرف تعويضات الصكوك



طلبات تملك العقار



إعادة فتح الطلبات أثناء مراجعتها



صدور إعلان طلبات التملك عبر منصة إحكام



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "العناية بالشركاء"، على سؤال مستفيد قال فيه : "متى تصرف تعويضات الصكوك ؟".وأجابت الهيئة، بقولها: "أهلا بك .. بعد انتهاء لجان حصر العقارات ولجان التقييم أعمالها، واستيفاء للأوراق والإجراءات المطلوبة، سيقوم فريق عمل الهيئة بالتواصل معكم والمتابعة وحتى استلام مبلغ التعويض".وفي وقت سابق، كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، عن الخطوات والمراحل التي تمر بها الطلبات المقدمة من جانب المستفيدين.وأوضحت أنه يمكن للمستفيدين متابعة حالة الطلب حتى تتم معالجته، وذلك من خلال دخول المستفيد على حسابه عبر منصة "إحكام" واختيار أيقونة "طلباتي" لمتابعة الطلب والتحديث عليه.وأشارت إلى أنه لا يمكن إعادة فتح الطلبات أثناء مراجعتها، حيث تتم مراجعة الطلب، وبعد ذلك يتم إشعار المستفيد عبر حسابه في المنصة في حال وجود نقص بالمستندات أو الحاجة للتعديل على الطلب.ولفتت إلى أنه بعد الموافقة على الطلب يتم الإعلان، وفي حال عدم وجود معارضة، تستكمل إجراءات الطلب لإصدار التوصيات واعتمادها.ووفقًا لـ "إحكام"، فإن صدور إعلان طلبات التملك عبر منصة إحكام الإلكترونية لا يعني صدور التوصية النهائية بتملك العقار، وهو ضمن متطلبات قواعد النظر في طلبات تملك العقارات.وأشارت إلى أن تحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلى إلكترونية خارج اختصاص لجان "إحكام"، وهو من اختصاص كتابات العدل.