متى يتم إيداع الدعم في حال تغيير الآيبان البنكي؟ حساب المواطن يوضح

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أوضح برنامج حساب المواطن، موعد إيداع الدعم للمستفيد في حال تغيير الآيبان البنكي.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه: "أنا غيرت الآيبان الخاص بي اليوم هل ينزل الدعم الشهر هذا أم لا؟ أم يتوقف الدعم لهذا الشهر؟". اضافة اعلان





موعد إيداع الدعم



الحاسبة التقديرية



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



وتتضمن التعديلات الجديدة:



المستهدفون من حساب المواطن



وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله : "في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ "10 أكتوبر" سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر "ديسمبر" وسيتم صرف الدعم "في حال كنت مستحق" على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان".وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن، أنه يتبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر في حسابات المستفيدين.وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 72 الخميس المقبل، الموافق التاسع من نوفمبر الجاري، بعد تبكير موعد الإيداع.ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية، على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وأجرى حساب المواطن، تحديثًا على الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج.وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن .-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب".- حدد حالتك في الخيارات.طريقة معرفة مقدار الدعم لكل مواطن.وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟– الهوية الوطنية وكارت العائلة.– معلومات عن العمل والراتب.– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.