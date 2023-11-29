متى يتم إصدار صكوك تملك العقار؟ إحكام تجيب

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تفاعلت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إصدار صكوك تملك العقار. اضافة اعلان





صكوك تملك العقار



جاء ذلك في رد من منصة إحكام، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "متى يتم إصدار صكوك تملك العقار؟".وأجابت منصة إحكام، بقولها: "حياك الله، تعمل إحكام على دعم إستكمال إجراءات إثبات الملكية العقارية وفق الشروط والضوابط التالية: ( هنا ) ، وسيتم التواصل معكم فور إنتهاء الطلب من الدراسة النهائية، شكراً لك



وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة قد اشترطت توفر خمسة شروط لقبول طلبات تملك العقارات.

وأوضحت الأمانة أن الشروط تتمثل في تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ، وألا يكون العقـار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.





صك تملك مكتسب الصفة النهائية





نظام تملك غير السعوديين للعقار





تملك العقار للسكن الخاص





لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:



وأن يكون العقار محل طلب التملك تـم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في 1387/11/9هـ.ومن الشروط أيضا وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.فيما يلي اقتباس لبعض من نصوص قانون شروط حق الاجنبي في التملك – نظام تملك غير السعوديين للعقار:يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط.ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.1ـ حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.2ـ المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.3ـ اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.4ـ الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.5ـ للاطلاع على كافة بنود النظام، قم بزيارة الرابط التالي: نظام تملك غير السعوديين للعقار.