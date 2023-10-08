متى تصدر أهلية حساب المواطن؟.. البرنامج يحدد الموعد

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أعلن حساب المواطن، أنه سيتم الإعلان في غضون الساعات القادمة عن أهلية الدفعة 71 – شهر أكتوبر.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 71 لشهر أكتوبر 2023 خلال الساعات القادمة". اضافة اعلان

وأضافت: "وللتحقق من حالة الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)".





استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

