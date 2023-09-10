متواجد منذ فترة في الرياض لكن "أبشر" يُسجلني خارج المملكة.. ماذا أفعل؟

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كشفت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، أنه يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقة المستفيد حتى يتمكن المختصون من تقديم الخدمات المطلوبة ومحاولة حل أي مشكلات تعترض المستفيدين. اضافة اعلان





مشكله في "ابشر" في خانة "حالة السفر"



4 خطوات للاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية عبر "أبشر"



أهمية خدمة تقرير مقيم



جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "عندي مشكله في "ابشر" في خانة "حالة السفر" مكتوب خارج المملكة "البحرين"، وأنا متواجد من زمان بالرياض، ماذا افعل لتغير ذلك".وردت منصة أبشر على حسابها في "إكس"، أنه يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقة المستفيد حتى يتمكن المختصون من تقديم الخدمات المطلوبة.كشفت الجوازات عن خطوات الاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية لاستعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة.وأوضحت الجوازات أن تلك الخدمة تتيح للمقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها أو الرجوع لها عند الحاجة عبر حسابه على منصة أبشر الإلكترونية.وأضافت أن ذلك يتم عبر 4 خطوات هي كالتالي:1- دخول منصة أبشر.2- قائمة الخدمات.3- عرض الوثائق الرقمية.4- هوية مقيم.وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية خدمة تقرير لأصحاب المنشآت، خاصة في حالة الرغبة في إ صدار تقرير عن أحد العاملين.وبينت أن البوابة الإلكترونية مقيم تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقة.وأشارت المديرية العامة للجوازات، أن أهمية خدمة تقرير مقيم لأصحاب المنشآت تتمثل فيما يلي:1 - يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم2 - يعد مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات.3 - لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه.4 - يمكن التحقق من التقرير بسهولة.