متواجد منذ فترة في الرياض لكن "أبشر" يُسجلني خارج المملكة.. ماذا أفعل؟

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الجوازات
الجوازات
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كشفت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، أنه يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقة المستفيد حتى يتمكن المختصون من تقديم الخدمات المطلوبة ومحاولة حل أي مشكلات تعترض المستفيدين.اضافة اعلان

مشكله في "ابشر" في خانة "حالة السفر"

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "عندي مشكله في "ابشر" في خانة "حالة السفر" مكتوب خارج المملكة "البحرين"، وأنا متواجد من زمان بالرياض، ماذا افعل لتغير ذلك".
وردت منصة أبشر على حسابها في "إكس"، أنه يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقة المستفيد حتى يتمكن المختصون من تقديم الخدمات المطلوبة.

4 خطوات للاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية عبر "أبشر"

كشفت الجوازات عن خطوات الاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية لاستعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة.
وأوضحت الجوازات أن تلك الخدمة تتيح للمقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها أو الرجوع لها عند الحاجة عبر حسابه على منصة أبشر الإلكترونية.
وأضافت أن ذلك يتم عبر 4 خطوات هي كالتالي:
1- دخول منصة أبشر.
2- قائمة الخدمات.
3- عرض الوثائق الرقمية.
4- هوية مقيم.
وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية خدمة تقرير لأصحاب المنشآت، خاصة في حالة  الرغبة في إ صدار  تقرير عن أحد العاملين.
وبينت أن البوابة الإلكترونية مقيم تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقة.

أهمية خدمة تقرير مقيم

وأشارت المديرية العامة للجوازات، أن أهمية خدمة تقرير مقيم لأصحاب المنشآت تتمثل فيما يلي:
1 - يحتوي على  المعلومات الأساسية عن المقيم
2 - يعد مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات.
3 - لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه.
4 - يمكن التحقق من التقرير بسهولة.

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