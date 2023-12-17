متزوج ويعيش في شقة بمنزل والدته.. هل يؤثر على دعم حساب المواطن؟

أ أ
تفاعل حساب خدمة المتسفيدن مع استفسار من قبل مواطن، بشأن مدى تأثير معيشته في منزل تمتلكه والدته على دعمه الشهري في حساب المواطن.
يعيش مع والدته هل يؤثر على دعم المواطن؟
اضافة اعلان
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستقل في شقة ومتزوج ولدي طفل وساكن في بيت ملك للوالدة في الدور العلوي (السؤال حالة السكن احط ملك او غير ذلك" .
وجاء الرد " وعليكم السلام،في حال كان المتقدم لا يملك السكن أو لا يدفع مقابلا مادياً لاستئجاره فيتم اختيار "غير ذلك".
تسجيل الأم المتزوجة مع الابنة:
كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع تساؤل من مواطنة تريد الاستفسار عن كيفية تسجيل أمها المتزوجة معها، لأجل استحقاق الدعم.
وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه:"أنا موظفة مستقلة، هل ممكن أسجل أمي المتزوجة تابعة معي؟".
وجاء الرد عليها من خدمة المستفيدين :" في حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوجة " يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة (الزوج)".
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)