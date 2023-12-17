الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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متزوج ويعيش في شقة بمنزل والدته.. هل يؤثر على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المتسفيدن مع استفسار من قبل مواطن، بشأن مدى تأثير معيشته في منزل  تمتلكه والدته على دعمه الشهري في حساب المواطن.

يعيش مع والدته هل يؤثر على دعم المواطن؟اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستقل في شقة ومتزوج ولدي طفل وساكن في بيت ملك للوالدة في الدور العلوي (السؤال حالة السكن احط ملك او غير ذلك" .

وجاء الرد " وعليكم السلام،في حال كان المتقدم لا يملك السكن أو لا يدفع مقابلا مادياً لاستئجاره فيتم اختيار "غير ذلك".

تسجيل الأم المتزوجة مع الابنة:


كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع تساؤل من مواطنة تريد الاستفسار عن كيفية تسجيل أمها المتزوجة معها، لأجل استحقاق الدعم.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه:"أنا موظفة مستقلة، هل ممكن أسجل أمي المتزوجة تابعة معي؟".

وجاء الرد عليها من خدمة المستفيدين  :" في حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوجة " يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة (الزوج)".

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