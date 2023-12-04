الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

متاح الآن.. وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لا تتطلب الخبرة

الهيئة الملكية بالعلا
الهيئة الملكية لمحافظة العلا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف (إدارية، هندسية) لحملة البكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

- مساعد تنفيذي
- قائد العمليات الأمنية
- قائد مشاركة الموظفين
- مسؤول تنفيذي اعداد التقارير والتحليلات
- مستشار مراقبة المشروع
- مدير تجاري أول
- مدير مشاريع البناء
- مدير أول مشاريع البناء

التخصصات المطلوبة:

1ـ إدارة الأعمال
2ـ إدارة المكاتب
3ـ تخصص أمني
4ـ الموارد البشرية
5ـ العلاقات العامة
6ـ الاقتصاد
7ـ سلاسل الإمداد
8ـ التصميم
9ـ العمارة
10ـ إدارة الانشاءات
11ـ الهندسة
12ـ أو مايعادلهم

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20 يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان.
وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

 

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

سكني
11:08 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني من الإسكان التنموي 1445

الخطوط السعودية
9:58 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

حساب المواطن
6:50 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. عند انفصال الأم والأب كيف يتلقى الأبناء الدعم؟ حساب المواطن يوضح

الدعم السكني سكني
5:37 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. حلول تمويلية من "سكني" لمستفيدي البناء الذاتي

اقرأ أيضا

عاجل.. توضيح مهم من الجوازات بشأن مدة إصدار جواز السفر

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمؤذنين وأئمة المساجد لأجل استحقاق الدعم

عاجل.. توضيح مهم من "الموارد البشرية" بشأن تسجيل السجين في الضمان الاجتماعي

بهذه الخطوات يحصل المصاب بإعاقة دائمة على دعم حساب المواطن

أكاديمية الطاقة تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمانة الحدود الشمالية 12:49 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

بادر الآن.. وظائف مراقبين ومهندسين في منطقة الحدود الشمالية عبر جدارات

وظائف فرص شاغرة 2:23 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

مازالت الفرصة قائمة.. وظائف إدارية في وزارة الخارجية بمزايا كبيرة

جامعة طيبة 9:40 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

بادر بالتقديم الآن.. وظائف في جامعة طيبة وفروعها تشمل 36 تخصصًا

وزارة الدفاع 10:04 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. الفرصة الأخيرة للتقديم على وظائف التجنيد الموحد تنتهي اليوم

اقرأ أيضا

برنامج العمل عن بعد
7:04 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة السوق المالية
7:02 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

التقديم متاح الآن.. هيئة السوق المالية تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

صندوق-تنمية-الموارد-البشرية
6:24 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

إطلاق المرحلة التجريبية الثالثة للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)

أكاديمية طويق
6:09 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

أكاديمية طويق تعلن عن 150 برنامج ومعسكر تدريبي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزير الطاقة1
11:48 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024

أهم 10
11:25 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN وأسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

سكني
11:08 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني من الإسكان التنموي 1445

جدارات
10:06 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة
9:49 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

4 أسباب لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة

هلال رمضان
9:17 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. كم باقي على رمضان؟.. العد التنازلي لشهر الصيام