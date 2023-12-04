متاح الآن.. وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لا تتطلب الخبرة

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف (إدارية، هندسية) لحملة البكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:



- مساعد تنفيذي- قائد العمليات الأمنية- قائد مشاركة الموظفين- مسؤول تنفيذي اعداد التقارير والتحليلات- مستشار مراقبة المشروع- مدير تجاري أول- مدير مشاريع البناء- مدير أول مشاريع البناء1ـ إدارة الأعمال2ـ إدارة المكاتب3ـ تخصص أمني4ـ الموارد البشرية5ـ العلاقات العامة6ـ الاقتصاد7ـ سلاسل الإمداد8ـ التصميم9ـ العمارة10ـ إدارة الانشاءات11ـ الهندسة12ـ أو مايعادلهم- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.- إجادة استخدام الحاسب الآلي.الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20 يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان.وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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