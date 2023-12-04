متاح الآن.. وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لا تتطلب الخبرة

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر
وظائف (إدارية، هندسية) لحملة البكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب
المسميات والشروط التالية:
المسميات الوظيفية:- مساعد تنفيذي
- قائد العمليات الأمنية
- قائد مشاركة الموظفين
- مسؤول تنفيذي اعداد التقارير والتحليلات
- مستشار مراقبة المشروع
- مدير تجاري أول
- مدير مشاريع البناء
- مدير أول مشاريع البناء
التخصصات المطلوبة: 1ـ إدارة الأعمال
2ـ إدارة المكاتب
3ـ تخصص أمني
4ـ الموارد البشرية
5ـ العلاقات العامة
6ـ الاقتصاد
7ـ سلاسل الإمداد
8ـ التصميم
9ـ العمارة
10ـ إدارة الانشاءات
11ـ الهندسة
12ـ أو مايعادلهم
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
نبذة عن الهيئة:الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20
يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان.
وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.
طريقة التقديم:التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:
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