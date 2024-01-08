متاح الآن.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن 57 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توفر 57 وظيفة لشغلها بالكفاءات الوطنية
المؤهلة، حسب الشروط والمواصفات التي حددها المركز كالتالي:
شروط التقديم لوظائف المركز الوطني للأرصاد1ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2ـ وجود الخبرة والمؤهل وفق الاشتراطات.
3ـ إرفاق السيرة الذاتية بصيغة بي دي إف.
ملاحظة حول وظائف مركز الأرصاد الوطنييتم الترشيح والاستقطاب بناء على استيفاء جميع المتطلبات المدونة لكل وظيفة.
عن مركز الأرصاد الوطنيبخطى ثابتة وواثقة، تسير عجلة التنمية والازدهار في المملكة العربية
السعودية ووفق الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
صدرت موافقة مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440هـ بتأسيس المركز الوطني للأرصاد، لتقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ لحماية الأرواح ودعم التنمية.
بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالأرصاد محليًا وإقليميًا ودوليًا مستندًا على إطار مؤسسي حديث ومرن، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وظائف مركز الأرصاد.. موعد التقديميبدأ التقديم على الوظائف اليوم الاثنين 8/1/2024 ولمدة 7 أيام.
للاطلاع على تفاصيل الوظائف يرجى مسح الكود المرفق.
للاطلاع على الوظائف
57 وظيفة شاغرة .. وللتفاصيل ⬇️#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/59oXATUGDb— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 8, 2024