متاح الآن.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن 57 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توفر 57 وظيفة لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة، حسب الشروط والمواصفات التي حددها المركز كالتالي: اضافة اعلان





شروط التقديم لوظائف المركز الوطني للأرصاد



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وظائف مركز الأرصاد.. موعد التقديم





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1ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.2ـ وجود الخبرة والمؤهل وفق الاشتراطات.3ـ إرفاق السيرة الذاتية بصيغة بي دي إف.يتم الترشيح والاستقطاب بناء على استيفاء جميع المتطلبات المدونة لكل وظيفة.بخطى ثابتة وواثقة، تسير عجلة التنمية والازدهار في المملكة العربية السعودية ووفق الرؤية الطموحة للمملكة 2030.صدرت موافقة مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440هـ بتأسيس المركز الوطني للأرصاد، لتقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ لحماية الأرواح ودعم التنمية.بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالأرصاد محليًا وإقليميًا ودوليًا مستندًا على إطار مؤسسي حديث ومرن، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.يبدأ التقديم على الوظائف اليوم الاثنين 8/1/2024 ولمدة 7 أيام.للاطلاع على تفاصيل الوظائف يرجى مسح الكود المرفق.