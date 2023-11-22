الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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ما هي مدة دراسة الطلب لمستفيدي برنامج التنمية الريفية ؟

برنامج ريف - ريف
برنامج ريف
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تفاعل برنامج ريف، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بشأن مدة دراسة الطلب لمستفيدي البرنامج.

مدة دراسة الطلب

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جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد، استفسر بشأن مدة دراسة الطلب للمستفيد.
وأجاب برنامج ريف بقوله: "إن مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90 يوم من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك".

وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف، أنه يتم الدعم لقطاع العسل بناءً على عدد الخلايا المسجلة، وبحد أقصى 30 صندوق كل سنة.

دعم ريف لقطاع العسل


جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مواطن لديه قرابة 33 خلية نحل، فهل يشمله الدعم في هذه الحالة؟.
وأجاب برنامج ريف، بقوله: "مرحباً بك.. يتم الدعم لقطاع العسل بناءً على عدد الخلايا المسجلة، وبحد أقصى 30 صندوقا كل سنة، نشكر لك تواصلك".

كذلك حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.

دعم ريف في الجوف


جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على تساؤلات واستفسارات مستفيدي البرنامج، بشأن القطاعات والأنشطة التي يشملها الدعم بالجوف.
وأوضح برنامج ريف، أن القطاعات المدعومة في الجوف تشمل التالي: "العسل، الفواكه ومنها الرمان، المشمش، الخوخ، البخارى، العنب، الفراولة، الليمون، اللوز) حسب الميز النسبية لكل قطاع.

كذلك حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات المشمولة بالدعم في مدينة الرياض.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم وش المشاريع  المدعومه في محافظة الدرعيه  في مدينة الرياض".

الأنشطة المدعومة في الرياض


وأجاب برنامج ريف السعودية بقوله "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة الرياض هي: العسل، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك".

وأوضح برنامج ريف أسهل طريقة لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على استفسار أحد المستفيدين، بشأن مشكلة في الدخول على حسابه.

حل مشكلة الدخول على حساب ريف



وأجاب برنامج ريف بقوله: "بإمكانك الدخول عن طريق الحاسب الآلي باستخدام المتصفحات التالية: firefox، أو Google Chrome، نشكر لك تواصلك.".
وفي وقت سابق، أكد برنامج يف أن السجل التجاري لا يؤثر على التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الاستحقاق.

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