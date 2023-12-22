ما هي بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن وكيفية استخراجها؟

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة مبتكرة وفعّالة لخدمة كبار المواطنين، وهي "بطاقة الامتياز الرقمية لكبار السن". اضافة اعلان





توفير خدمات متطورة لكبار السن



الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة امتياز لكبار السن



خطوات استخراج بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن



وتأتي هذه البطاقة الرقمية كخطوة متقدمة في إطار تعزيز التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وتسهم بشكل فعّال في توفير خدمات متطورة تلبي احتياجات فئة كبار السن.وتعد البطاقة إحدى الركائز الرئيسة لبرنامج التنمية الاجتماعية، حيث توفر مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية المخصصة لتلبية احتياجات هذه الفئة الحيوية من المجتمع.1ـ يجب أن يكون صاحب البطاقة سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة.2ـ يجب أن يكون عمر صاحب البطاقة 60 عامًا أو أكثر.3ـ يجب أن تكون بيانات صاحب البطاقة في البطاقة صحيحة.4ـ التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةيمكن الحصول على بطاقة امتياز لكبار السن أون لاين من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:1ـ الدخول الى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية2ـ إدخال رقم الهوية وكلمة المرور في حال إذا كنت قد أنشأت حسابًا قبل ذلك.3ـ النقر على “الخدمات الإلكترونية”4ـ ثم تقوم بالنقر على خدمة “بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن”5ـ تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من متجر التطبيقات أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة.6ـ تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.7ـ بعد ذلك تقوم بالضغط على “طلب إصدار بطاقة امتياز”.8ـ تقوم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة (الاسم الكامل ـ رقم الهوية الوطنية ـ تاريخ الميلاد ـ رقم الجوال ـ البريد الإلكتروني)9ـ ثم تقوم بإرفاق صورة شخصية ثم تنقر على “تقديم الطلب”.