ما موقف موظفي القطاع الخاص من التأمين الصحي الوطني؟

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حددت المادة الرابعة من تنظيم التأمين الصحي الوطني الفئات المستفيدة من التأمين، منهم المواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية. اضافة اعلان

ويشمل السعودي المتزوج من سعودية، إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية، وفقا لصحيفة "مكة".





استكمال مراحل برنامج التحول الصحي





زوج الموظفة سواء كان يعمل أم لا





شمول الزوجة الثانية لموظف القطاع الخاص





صاحب العمل ملزم بالتعامد مع شركة تأمين





مستفيدون من التأمين الصحي الوطني



مؤشرات التأمين الصحي



وأكد استشاري الإدارة الصحية، الدكتور عادي الزبني، أن ما أعلنه وزير الصحة في ملتقى الصحة العالمي حول التأمين الصحي الوطني يؤكد أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في استكمال مراحل برنامج التحول الصحي.من جهته أكد مجلس الضمان الصحي على أن التأمين يشمل زوج الموظفة إذا كان يعمل في القطاع الحكومي أو لا يعمل، ويشمل أبناءها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات.جاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى المجلس، أشار فيه إلى أن التأمين يشمل الزوجة الثانية للموظف في القطاع الخاص.منوهاً بأن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي.وأضاف أن صاحب العمل ملزم بالتعاقد مع شركة تأمين صحي موحدة تشمل الحد الأدنى لشبكة مقدمي الخدمة المعتمدين.1ـ جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية، إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو خدمات أخرى.2ـ المواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية وغير المواطن المتزوج من سعودية.3ـ غير المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية، إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو خدمات خاصة.ـ 1.8 مليون مؤمن لهم سعوديون.ـ 6.3 ملايين مؤمن لهم مقيمون.ـ 2.3 مليون مشترك معالون سعوديون.ـ 1.3 مليون مشترك معالون مقيمون.ـ 48 % التزام أصحاب العمل بالتأمين.