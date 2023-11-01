ما موقف موظفي القطاع الخاص من التأمين الصحي الوطني؟

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حددت المادة الرابعة من تنظيم التأمين الصحي الوطني الفئات المستفيدة من
التأمين، منهم المواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص وأفراد أسرهم، وأبناء
الأم السعودية.
ويشمل السعودي المتزوج من سعودية، إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية، وفقا لصحيفة "مكة".
وأكد استشاري الإدارة الصحية، الدكتور عادي الزبني، أن ما أعلنه وزير الصحة
في ملتقى الصحة العالمي حول التأمين الصحي الوطني يؤكد أن الوزارة حققت تقدمًا
كبيرًا في استكمال مراحل برنامج التحول الصحي.
استكمال مراحل برنامج التحول الصحي
من جهته أكد مجلس الضمان الصحي على أن التأمين يشمل زوج الموظفة إذا كان
يعمل في القطاع الحكومي أو لا يعمل، ويشمل أبناءها الذكور حتى سن 25 والبنات غير
المتزوجات غير العاملات.
زوج الموظفة سواء كان يعمل أم لا
جاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى المجلس، أشار فيه إلى أن التأمين يشمل الزوجة
الثانية للموظف في القطاع الخاص.
شمول الزوجة الثانية لموظف القطاع الخاص
منوهاً بأن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي.
وأضاف أن صاحب العمل ملزم بالتعاقد مع شركة تأمين صحي موحدة تشمل الحد
الأدنى لشبكة مقدمي الخدمة المعتمدين.
صاحب العمل ملزم بالتعامد مع شركة تأمين
1ـ جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية، إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة
أو خدمات أخرى.
مستفيدون من التأمين الصحي الوطني
2ـ المواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية وغير المواطن المتزوج من سعودية.
3ـ غير المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية، إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو خدمات خاصة.
مؤشرات التأمين الصحيـ 1.8 مليون مؤمن
لهم سعوديون.
ـ 6.3 ملايين مؤمن لهم مقيمون.
ـ 2.3 مليون مشترك معالون سعوديون.
ـ 1.3 مليون مشترك معالون مقيمون.
ـ 48 % التزام أصحاب العمل بالتأمين.