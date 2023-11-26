ما المقصود بمنفعة التقاعد؟ التأمينات توضح

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، المقصود بـ منفعة التقاعد، بالتزامن مع إيداع مستحقات التقاعد في حسابات المستفيدين.



جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد بشأن المقصود بمنفعة التقاعد.





منفعة التقاعد



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وقال أحد المتقاعدين في رسالة لحساب التأمنيات : "السلام عليكم جاءتني رساله بصرف منفعه تقاعد ماذا يعني ذلك؟".



وأجابت التأمينات بقولها: "وعليكم السلام ، حياك الله المنفعة هي المبلغ الشهري أو المقطوع المستحق للمستفيد وفقًا لأنظمة التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات".





وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لعملاء التقاعد، ومستفيدي نظام التأمينات.

وقالت: "يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات".





الخميس بدلاً من الجمعة والأحد بدلا من السبت



وأوضحت المؤسسة أنه إذا وافق تاريخ 25 يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس، وإذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد.جاء ذلك على صفحة المؤسسة الرسمية في "إكس"، ردا على تساؤل مواطنة جاء فيه: " التقاعد ما نزل لأمي حرام، والله اننا بحاجته مره ليش ما نزل وامي مستحقة 100%؟".

أما فيما يتعلق بصرف المعاش التقاعدي لعملاء نظام التأمينات فحددت يوم 1 من كل شهر ميلادي.

وأضافت: "فإذا وافق تاريخ 1 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد".





صرف مستحقات التقاعد



خطوات صرف مستحقات التقاعد



وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن خطوات صرف مستحقات التقاعد من التأمينات 1445هـ.وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أنه لابد من توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر للتقاعد المبكر، وأنه يمكن التقدم عن طريق حساب المشترك في تأميناتي أفراد باتباع هذه الخطوات:1 – تسجيل الدخول عبر منصة تأميناتي أفراد.2 – اختيار أيقونة المعاشات والضغط على "طلب التقاعد".3 – إدخال رقم الحساب البنكي "الآيبان"، والتأكيد عليه.4 – تقديم تفاصيل المعالين.5 – التأكد من بيانات التواصل ومراجعة تفاصيل الطلب.6 – إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في "أبشر"، والضغط على "تقديم".