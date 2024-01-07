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ماهي البرامج المتوفرة لمستفيدي الضمان من وظائف ودورات برنامج "تمكين"؟

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
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 برنامج تمكين هـو أحـد أهـداف برامج التحـول الوطـني، والـذي يسـعى إلــى تقديــم الأدوات والآليات اللازمــة لمســتفيدي منظومـة الخدمـات الاجتماعيـة بهـدف مساعدتهم فـي الاعتماد علـى الـذات والاندمـاج فـي سـوق العمـل، وذلـك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.اضافة اعلان
وهو أحد أهداف برامج التحول الوطني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التمكين والضمان الاجتماعي والذي يسعى إلى تقديم الأدوات والآليات اللازمة لمستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية.

برنامج تمكين

يعمل برنامج تمكين على تأسيس ما يلزمك للتمكين وتوفير الفرص لانتقالك إلى الاستقلالية والإنتاجية من خلال التالي:
أولاً: يشمل البرنامج مجموعة من الخدمات والمبادرات المتكاملة وسلسلة من البرامج التأهيلية والتدريبية  التي تساهم بتعزيز مهاراتك .
ثانيًا: يعزز البرنامج شعورك بالمسؤولية والإحساس بدورك في المجتمع.
ثالثًا: ربطك بالفرص حسب ما يناسب مؤهلاتك وإمكانياتك ليتم اندماجك بسوق العمل في كل القطاعات بإشراف أخصائي التمكين.

الوظائف والدورات المتاحة من برنامج تمكين؟

وتساءل أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي عن ما هي البرامج المتوفرة من وظائف ودورات "برنامج تمكين"؟
وأجابت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها في منصة "إكس": "تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي المطور الحالي ليكون أوسع وأشمل وتم إلغاء الطلبات السابقة لتدخل في النظام الجديد وفق الشروط الجديدة".
وأضافت: "وللاطلاع على كافة برامج الدعم والتمكين المقدمة من الوزارة، يمكنك زيارة الرابط: (من هنا)".

وتهدف منصة الدعم إلى تقديم الدعم المطلوب للمستفيدين لبرامج الدعم الحكومي المقدمة في المملكة وتسهيل معالجة طلبات المواطنين والحفاظ على بياناتهم الشخصية والتقييم العادل للأهلية والاستحقاق.

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