ماهي البرامج المتوفرة لمستفيدي الضمان من وظائف ودورات برنامج "تمكين"؟

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برنامج تمكين هـو أحـد أهـداف برامج التحـول الوطـني، والـذي يسـعى إلــى تقديــم الأدوات والآليات اللازمــة لمســتفيدي منظومـة الخدمـات الاجتماعيـة بهـدف مساعدتهم فـي الاعتماد علـى الـذات والاندمـاج فـي سـوق العمـل، وذلـك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030. اضافة اعلان

وهو أحد أهداف برامج التحول الوطني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التمكين والضمان الاجتماعي والذي يسعى إلى تقديم الأدوات والآليات اللازمة لمستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية.





برنامج تمكين



الوظائف والدورات المتاحة من برنامج تمكين؟



أهلاً بك ,



تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي المطور الحالي ليكون أوسع وأشمل وتم إلغاء الطلبات السابقة لتدخل في النظام الجديد وفق الشروط



الجديدة , وللاطلاع على كافة برامج الدعم والتمكين المقدمة من الوزارة، يمكنك زيارة الرابط: https://t.co/QNwBc7qkCN — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 7, 2024