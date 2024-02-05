ماهو الموقف الضريبي والزكوي بعد تحويل المؤسسة إلى شركة؟

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قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنه في حال تم تحويل المؤسسة إلى شركة، في حال كانت المنشأة مسجلة في الضريبة، يتعين على المكلف تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. اضافة اعلان





طريقة تقديم طلب إلغاء التسجيل في القيمة المضافة



سبب التحويل من مؤسسة إلى شركة



إغلاف الرقم الضريبي والملف الخاص بالزكاة



وأضافت، يتم تقديم الطلب عن طريق حسابه من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم الضرائب الغير مباشرة-ضريبة القيمة المُضافة.وأشارت الهيئة إلى أنه بعد الموافقة يتم تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول الى الحساب في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة تحديث.يتم بعدها إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز واختيار السبب التحويل من مؤسسة إلى شركة و إرفاق المستندات الداعمة.وأكدت الهيئة على أنه بعد الموافقة على طلب الإيقاف يتم تسجيل الشركة تسجيل جديد وبرقم مميز وضريبي آخر.جاء ذلك على صحفة الهيئة في "إكس" ردا على استفسار جاء فيه: "قمت بتحويل مؤسسة فردية إلى شركة شخص واحد، هل يجب أن أقوم بإغلاق الرقم الضريبي والملف الخاص بالزكاة المتعلقان بالمؤسسة الفردية وفتح ملف جديد ورقم ضريبي جديد لشركة الشخص الواحد؟".