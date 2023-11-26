الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مازالت الفرصة قائمة.. وظائف إدارية في وزارة الخارجية بمزايا كبيرة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يتبقى 3 أيام فقط وتنتهى فترة التقديم على وظائف وزارة الخارجية التي سبق وأعلنت عنها، حيث بدأت فترة التقيم يوم الخميس 1445/5/9هـ وتستمر حتى الأربعاء 1445/5/15هاضافة اعلان
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في (دكا، فرانكفورت) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

- سكرتير تنفيذي
- مشرف حاسب آلي
- أخصائي علاقات عامة
- مشرف حاسب آلي
- باحث
- باحث قانوني
- أخصائي أمني
- مترجم لغة (ألمانية)
- مترجم لغة (انجليزية)
- وظيفة ادارية مساندة

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- الادارة
- العلوم السياسية
- العلاقات العامة
- الاعلام
- الاقتصاد
- علوم الحاسب
- القانون
- اللغة الانجليزية
- اللغة الألمانية
- العلوم الأمنية
- هندسة الحاسب
- هندسة الشبكات
- أو تخصصات ذات صلة

الشروط:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
- أن لايقل التقدير عن جيدجدا.
- اذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- اجادة اللغة الانجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
- أن لايكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

المزايا الوظيفية:

- أجر شهري.
- بدل سكن.
- تأمين طبي.
- تذاكر سنوية.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الخميس 1445/5/9هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/5/15هـ.


اقرأ أيضا

سكني
2:29 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

توضيح من سكني بخصوص تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين

برنامج خادم الحرمين للابتعاث
2:08 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

طريقة التقديم على منحة دراسية لطلاب المملكة

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
1:51 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

بشرى للخريجين.. "تقويم التعليم" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

3-74
1:36 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

طريقة رش المنزل بالمبيدات عبر تطبيق مدينتي 1445

اقرأ أيضا

عبر "جدارات".. أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف بنظام التعاقد

التفاصيل ورابط التقديم.. وظائف مدنية بالدفاع الجوي الملكي لكافة المؤهلات

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض

"استبيان" يجدد الأمل في تنفيذ مشروع قطار الطائف - الرياض

عاجل.. صرف معاش عملاء التقاعد ومستفيدي نظام التأمينات في هذا الموعد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الخارجية السعودية 2 8:05 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. بمزايا مالية مجزية.. وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية

جامعة طيبة 9:40 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

بادر بالتقديم الآن.. وظائف في جامعة طيبة وفروعها تشمل 36 تخصصًا

ديوان المظالم 1 8:39 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

انتهز الفرصة... تعرف على كل تفاصيل برنامج ديوان المظالم التدريبي

الجوازات 8:09 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

ينتهي اليوم.. لا يفوتك التسجيل على الوظائف العسكرية بـ "الجوازات"

اقرأ أيضا

المدراس
10:15 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. 12 نصيحة مهمة للآباء والأمهات مع بداية الفصل الدراسي الثاني

شركة السلام لصناعة الطيران
8:57 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

جهز أوراقك.. فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات بقطاع الطيران

المعلمين الجدد
8:24 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

وزارة التعليم: 5 خطوات لاختيار ورعاية المعلمين المتميزين

العقار - عقارات - العقارات - القرض العقاري - سكني
8:06 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل حول موعد إيداع الدعم السكني.. يُصرف خلال هذه الأيام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

برنامج خادم الحرمين للابتعاث
2:08 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

طريقة التقديم على منحة دراسية لطلاب المملكة

3-74
1:36 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

طريقة رش المنزل بالمبيدات عبر تطبيق مدينتي 1445

سكني
1:02 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:12 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. خطوات حجز تطعيمات طفل عبر تطبيق صحتي 1445

download
12:20 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض

العودة للمدارس 7
12:16 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق