مازالت الفرصة قائمة.. وظائف إدارية في وزارة الخارجية بمزايا كبيرة

يتبقى 3 أيام فقط وتنتهى فترة التقديم على وظائف وزارة الخارجية التي سبق وأعلنت عنها، حيث بدأت فترة التقيم يوم الخميس 1445/5/9هـ وتستمر حتى الأربعاء 1445/5/15ه
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في (دكا، فرانكفورت) على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية:- سكرتير تنفيذي
- مشرف حاسب آلي
- أخصائي علاقات عامة
- مشرف حاسب آلي
- باحث
- باحث قانوني
- أخصائي أمني
- مترجم لغة (ألمانية)
- مترجم لغة (انجليزية)
- وظيفة ادارية مساندة
التخصصات
المطلوبة:- إدارة الأعمال
- الادارة
- العلوم السياسية
- العلاقات العامة
- الاعلام
- الاقتصاد
- علوم الحاسب
- القانون
- اللغة الانجليزية
- اللغة الألمانية
- العلوم الأمنية
- هندسة الحاسب
- هندسة الشبكات
- أو تخصصات ذات صلة
الشروط:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
- أن لايقل التقدير عن جيدجدا.
- اذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- اجادة اللغة الانجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
- أن لايكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
المزايا
الوظيفية:- أجر شهري.
- بدل سكن.
- تأمين طبي.
- تذاكر سنوية.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.