مازالت الفرصة قائمة.. وظائف إدارية في وزارة الخارجية بمزايا كبيرة

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يتبقى 3 أيام فقط وتنتهى فترة التقديم على وظائف وزارة الخارجية التي سبق وأعلنت عنها، حيث بدأت فترة التقيم يوم الخميس 1445/5/9هـ وتستمر حتى الأربعاء 1445/5/15ه اضافة اعلان

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في (دكا، فرانكفورت) على النحو التالي:





المسميات الوظيفية:



التخصصات المطلوبة:



الشروط:



المزايا الوظيفية:



طريقة التقديم:

