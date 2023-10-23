الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا يفعل مريض الفشل الكلوي حتى يثبت استقلاليته في الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية تحقيق إثبات الاستقلالية لاستحقاق الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ماذا يفعل مريض الفشل الكلوي حتى يثبت استقلاليته؟اضافة اعلان
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل".
وأضافت: "ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن".


معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي. ويوافق الأحد المقبل، الأول من شهر سبتمبر.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

اقرأ أيضا

وزارة العدل
10:12 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات لنشر بيانات محاضر الحجز على الأموال

الدعم السكني سكني
6:24 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

"سكني": التنازل عن المنتجات الإسكانية غير متاح إلا في حالة واحدة

stc
2:25 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

أمانة الطائف
12:53 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)

اقرأ أيضا

تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج التابع

الخطوط الحديدية (سار) تعلن عن بدء التقديم في برنامج (تمهير) لحديثي التخرج

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

راتبه مع زوجته يصل لأكثر من 17 ألف ريال ويوجد "إيقاف خدمات".. هل يستحق الدعم؟

معهد الصناعات الغذائية يعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 2:40 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور 2:17 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي وموعد صرفها بعد الزيادة

اختبار القدرة المعرفية 2:13 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل تسجيل الأب في الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبارات القدرات؟

سكني 10:02 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"الموارد" تحدد شروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

اقرأ أيضا

حساب المواطن
5:34 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

حساب المواطن يجيب على حالة نادرة في تسجيل الأبناء لأجل استحقاق الدعم

F9CtLQLWkAAGiyi
4:31 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هيئة المهندسين تفتح باب التسجيل في اختبارات الأساسيات والممارسة

الراتب -- ريال - الموارد
4:07 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

لأصحاب الأعمال.. تعرف على شرط تعديل أجر الموظف عن طريق "مدد"

حساب المواطن
3:18 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. كيف تعرف قيمة استحقاقك في حساب المواطن؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

كيف_تصبح_قوي_الشخصية
11:31 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أهمها الصدق.. 9 عوامل تجعلك تكتسب قوة الشخصية أمام الناس

الوقود
11:02 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

10 معلومات عن المقابل المادي لإصدار وتجديد رخص المركبات بحسب استهلاك الوقود

وزارة العدل
10:12 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات لنشر بيانات محاضر الحجز على الأموال

الضمان الاجتماعي المطور
10:11 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

ماذا يفعل مريض الفشل الكلوي حتى يثبت استقلاليته في الضمان الاجتماعي؟

أهم 10
9:53 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل لاختبار الرخصة المهنية وموعد الصرف المبكر للرواتب

2229627_0
9:39 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

لماذا لا يُرافق الأعاصير المدارية بُروق وبَرَد؟ خبراء يُجيبون