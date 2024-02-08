ماذا تفعل عند التأخر في إلغاء إيقاف الخدمات رغم عمل المخالصة؟ خبير قانوني يجيب

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إيقاف الخدمات هو إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال).

وفي هذا الإطار، يتساءل أحد المواطنين: "أجريت مخالصة ودفعت المبلغ للبنك من شهر ونصف وإلى الآن لم يتم إلغاء إيقاف الخدمات عني ولا يوجد استجابة فكيف أتصرف؟".





أنواع إيقاف الخدمات



وقال الخبير القانوني محمد الوهبيي لإذاعة "العربية FM"، إن هناك نوعين من إيقاف الخدمات:الأول: الخاص بالجهات القضائية، وجهات التحقيق، والجهات الأمنيةوالنوع الآخر الذي يتبع لنظام التنفيذ، ويختلف تمامًا عن ضوابط إيقاف الخدمات، لكن الإجراءات تقريبًا متشابهة فيما يخص تطبيق الإجرائين، وفق قوله.وأشار إلى أنه في حال السائل: "إذا كانت هناك عقوبة صادر بالمادة 46 من نظام التنفيذ يجب أن يتم التقدم إلى المحكمة بالمخالصة، وفي حال عدم قبولها من قبل الدائرة، يتم منازعة التنفيذ، ومباشرة يتم تحديد موعد والنظر في هذه المخالصة، ورفع جميع القرارات والعقوبات الصادرة على المنفذ ضده".